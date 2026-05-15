Strażnik miejski będzie obecny na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym całą dobę. Funkcjonariusze mają dbać o bezpieczeństwo personelu i pacjentów

Wojciech Wójcikowski
2026-05-15 11:31

Oprócz lekarzy i pielęgniarek ​na SOR w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym będzie dyżurował strażnik miejski. Funkcjonariusz ma zapewnić bezpieczeństwo personelu i pacjentów. Decyzja już zapadła, teraz chodzi o ustalenie szczegółów

Szpitalny Oddział Ratunkowy przy Radomskim Szpitalu Specjalistycznym należy do pięciu najbardziej obciążonych oddziałów w kraju. W tamtym roku zgłosiło się tu ponad 36 tys. pacjentów. Wśród nich są też osoby pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających. Niektórzy są agresywni i stanowią zagrożenie dla innych. Dyrekcja lecznicy powiedziała dość i poprosiła władze miasta o działania. Stąd decyzja by w lecznicy dyżurował na stałe strażnik miejski. 

Stały posterunek straży miejskiej w szpitalnym oddziale ratunkowym radomskiego szpitala specjalistycznego to bezpieczeństwo zarówno personelu jak i naszych pacjentów. Bardzo się cieszę, że na ten projekt entuzjastycznie zareagował zarówno pan Komendant Straży Miejskiej jak i władze Radomia.Incydenty, gdzie musimy wzywać policję, straż miejską na SORze są niestety bardzo częste. W ostatni weekend na przykład wzywaliśmy policję, bo pacjent zdemolował nam sprzęt - mówi Barbara Łopyta dyrektor Radomskiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu. 

Obecnie strażnicy miejscy w Radomiu mają swoje dyżury w budynkach urzędu miejskiego. Podobny punkt ma powstać w miejskim szpitalu 

