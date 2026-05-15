Święto Kwitnących Jabłoni 2026. Grójec ponownie rozkwitnie muzyką i rodzinną atmosferą

Przed mieszkańcami i gośćmi z regionu dwa dni pełne koncertów, spotkań i plenerowych atrakcji. Na scenie pojawią się artyści reprezentujący różne muzyczne gatunki – od hip-hopu i popu po rockowe klasyki. W sobotę publiczność usłyszy m.in. O.S.T.R.-a oraz Oskara Cymsa, a niedzielny wieczór należeć będzie do zespołów Łzy i T.Love. W programie znalazły się również występy lokalnych artystów i chórów.

Na uczestników czekać będą strefy gastronomiczne, wesołe miasteczko, stoiska handlowe oraz dodatkowe atrakcje plenerowe, w tym loty widokowe śmigłowcem nad okolicznymi sadami.

Przypomnijmy, Święto Kwitnących Jabłoni już 23-24 maja na Plau Targowym w Kobylinie. Wstęp na wydarzenie będzie bezpłatny.

