Boom na radomskie licea! Setki uczniów pod kreską, ale miasto uspokaja. Kiedy rusza rekrutacja uzupełniająca?

Szturm na ogólniaki i oblężenie profilu "biol-chem"

Tegoroczne wyniki rekrutacji bezlitośnie obnażyły preferencje młodych ludzi. Absolutnym hitem okazały się licea ogólnokształcące – chęć nauki w ogólniakach zadeklarowało aż 60 procent wszystkich tegorocznych kandydatów.

Prawdziwe oblężenie przeżywały w tym roku klasy o profilu biologiczno-chemicznym. To właśnie tam konkurencja była największa, a progi punktowe poszybowały niebotycznie w górę, pozostawiając wielu dobrych uczniów bez przydziału. Widząc ten ogromny trend, radomski magistrat zareagował natychmiastowo. Władze miasta podjęły decyzję o uruchomieniu aż siedmiu dodatkowych oddziałów w liceach ogólnokształcących, tak by w maksymalnym stopniu odpowiedzieć na zainteresowanie liceami.

Co z uczniami pod kreską? "Miejsc wystarczy dla każdego"

W wyniku ogromnej konkurencji na pierwszym etapie rekrutacji, 346 (280 absolwentów radomskich podstawówek i 66 z regionu) uczniów nie znalazło swojego nazwiska na żadnej liście. Wiceprezydent Radomia, Katarzyna Kalinowska, stanowczo uspokaja jednak zestresowanych absolwentów i ich rodziców.

– Przygotowaliśmy na tyle miejsc w szkołach ponadpodstawowych, że każdy, kto chce kontynuować naukę w Radomiu, taką szansę dostanie. Z listy oddziałów szkół, gdzie są jeszcze wolne miejsca, uczniowie wybiorą sobie te, które ich interesują i w których chcieliby kontynuować naukę – zapewnia wiceprezydent Katarzyna Kalinowska.

Wolnych miejsc w radomskich szkołach jest znacznie więcej niż uczniów pozostających obecnie bez przydziału, więc nikt nie zostanie bez możliwości dalszej edukacji.

Kluczowe daty. Kiedy rusza rekrutacja uzupełniająca?

Aby wziąć udział w walce o wolne miejsca, trzeba pilnować ściśle określonych terminów. Zanim jednak wystartuje druga tura, ruch leży po stronie uczniów już zakwalifikowanych.

Do 21 lipca (godz. 16:00): To absolutnie ostateczny termin dla uczniów zakwalifikowanych w pierwszym etapie na potwierdzenie woli podjęcia nauki. Należy fizycznie dostarczyć do wybranej szkoły oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Brak dopełnienia tej formalności skutkuje skreśleniem z listy!

22 lipca: Oficjalne ogłoszenie list uczniów przyjętych i nieprzyjętych oraz opublikowanie ostatecznej liczby wolnych miejsc w poszczególnych placówkach.

23 lipca: Oficjalny start rekrutacji uzupełniającej. To tego dnia uczniowie niezakwalifikowani (lub ci, którzy zmienili zdanie) zyskają możliwość ponownej aplikacji na pozostałe wolne miejsca w radomskich szkołach ponadpodstawowych.

Szczegółowe wykazy wolnych miejsc w poszczególnych liceach, technikach i szkołach branżowych zostaną udostępnione w systemie rekrutacyjnym natychmiast po zamknięciu etapu potwierdzania woli przez uczniów z pierwszej tury. Władze miasta apelują do młodzieży i rodziców o spokój – proces cały czas trwa, a system bez problemu zabezpiecza potrzeby każdego kandydata.