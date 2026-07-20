Boom na radomskie licea! Setki uczniów pod kreską, ale miasto uspokaja. Kiedy rusza rekrutacja uzupełniająca?

Sandra Białek-Pawłowska
Sandra Białek-Pawłowska
2026-07-20 8:53

Pierwszy etap rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w Radomiu przyniósł gigantyczne emocje. Magistrat podsumował wyniki naboru, który jasno pokazuje, dokąd najchętniej chcą iść młodzi radomianie. Choć ponad 3200 osób ma już powody do radości, to grupa 346 uczniów na tym etapie nie zakwalifikowała się do żadnej wybranej placówki.

Zabytkowy budynek V Liceum Ogólnokształcącego w Radomiu. O boomie na ogólniaki i rekrutacji przeczytasz na Eska Radom.
Autor: Wojciech Wójcikowski

Szturm na ogólniaki i oblężenie profilu "biol-chem"

Tegoroczne wyniki rekrutacji bezlitośnie obnażyły preferencje młodych ludzi. Absolutnym hitem okazały się licea ogólnokształcące – chęć nauki w ogólniakach zadeklarowało aż 60 procent wszystkich tegorocznych kandydatów.

Prawdziwe oblężenie przeżywały w tym roku klasy o profilu biologiczno-chemicznym. To właśnie tam konkurencja była największa, a progi punktowe poszybowały niebotycznie w górę, pozostawiając wielu dobrych uczniów bez przydziału. Widząc ten ogromny trend, radomski magistrat zareagował natychmiastowo. Władze miasta podjęły decyzję o uruchomieniu aż siedmiu dodatkowych oddziałów w liceach ogólnokształcących, tak by w maksymalnym stopniu odpowiedzieć na zainteresowanie liceami.

Co z uczniami pod kreską? "Miejsc wystarczy dla każdego"

W wyniku ogromnej konkurencji na pierwszym etapie rekrutacji, 346 (280 absolwentów radomskich podstawówek i 66 z  regionu) uczniów nie znalazło swojego nazwiska na żadnej liście. Wiceprezydent Radomia, Katarzyna Kalinowska, stanowczo uspokaja jednak zestresowanych absolwentów i ich rodziców.

– Przygotowaliśmy na tyle miejsc w szkołach ponadpodstawowych, że każdy, kto chce kontynuować naukę w Radomiu, taką szansę dostanie. Z listy oddziałów szkół, gdzie są jeszcze wolne miejsca, uczniowie wybiorą sobie te, które ich interesują i w których chcieliby kontynuować naukę – zapewnia wiceprezydent Katarzyna Kalinowska.

Wolnych miejsc w radomskich szkołach jest znacznie więcej niż uczniów pozostających obecnie bez przydziału, więc nikt nie zostanie bez możliwości dalszej edukacji.

Kluczowe daty. Kiedy rusza rekrutacja uzupełniająca?

Aby wziąć udział w walce o wolne miejsca, trzeba pilnować ściśle określonych terminów. Zanim jednak wystartuje druga tura, ruch leży po stronie uczniów już zakwalifikowanych.

Do 21 lipca (godz. 16:00): To absolutnie ostateczny termin dla uczniów zakwalifikowanych w pierwszym etapie na potwierdzenie woli podjęcia nauki. Należy fizycznie dostarczyć do wybranej szkoły oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Brak dopełnienia tej formalności skutkuje skreśleniem z listy!

22 lipca: Oficjalne ogłoszenie list uczniów przyjętych i nieprzyjętych oraz opublikowanie ostatecznej liczby wolnych miejsc w poszczególnych placówkach.

23 lipca: Oficjalny start rekrutacji uzupełniającej. To tego dnia uczniowie niezakwalifikowani (lub ci, którzy zmienili zdanie) zyskają możliwość ponownej aplikacji na pozostałe wolne miejsca w radomskich szkołach ponadpodstawowych.

Szczegółowe wykazy wolnych miejsc w poszczególnych liceach, technikach i szkołach branżowych zostaną udostępnione w systemie rekrutacyjnym natychmiast po zamknięciu etapu potwierdzania woli przez uczniów z pierwszej tury. Władze miasta apelują do młodzieży i rodziców o spokój – proces cały czas trwa, a system bez problemu zabezpiecza potrzeby każdego kandydata.