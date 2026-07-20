Wypadek w Skarszewie. Dwie osoby trafiły do szpitala

Do groźnego zdarzenia doszło dzisiaj rano. Według wstępnych ustaleń kierujący Toyotą, który jechał w stronę Iłży, z niewyjaśnionych dotąd przyczyn nagle zjechał na przeciwległy pas ruchu. Tam doszło do uderzenia w trzy inne pojazdy jadące w kierunku Radomia: dwie ciężarówki oraz jeden samochód osobowy. W wyniku zderzenia ucierpiały osoby podróżujące autami osobowymi. Kierowca oraz pasażer z osobówek zostali natychmiast przetransportowani do szpitala.

Budowa radomskiego „Medyka” na finiszu

Apelujemy do wszystkich kierowców o rozwagę i stosowanie się do przepisów ruchu drogowego. Czasem wystarczy tylko chwila, aby znaleźć się w trudnej sytuacji, która może skończyć się tragicznym w skutkach zdarzeniem - czytamy w policyjnym komunikacie

Policjanci wyjaśniają wszystkie okoliczności tego wypadku.

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