Budowa przystanku Radom Południowy może się przedłużyć. Wszystko przez długą i mroźną zimę.

Przypomnijmy. Na przystanku Radom Południowy mają zatrzymywać się pociągi jadące w kierunku Tomaszowa Mazowieckiego oraz Kielc, zarówno osobowe jak i pospieszne. Jednak mroźna zima sprawiła, że prace mogą się przeciągnąć:
Obecnie wykonawca finalizuje budowę peronu – gotowa jest już jego nawierzchnia, a do wykonania pozostał montaż wiat, ławek i tablic informacyjnych oraz systemu dynamicznej informacji pasażerskiej. Kontynuowane są również prace przy budowie kładki nad torami. Trudne warunki atmosferyczne mogą mieć wpływ na zakończenie inwestycji – dotychczasowy termin wyznaczony na koniec czerwca tego roku, może zostać przesunięty o około dwa, trzy miesiące - mówi Rafał Wilgusiak z biura prasowego PKP PLL
Oprócz budowy przystanka kolejowego na Południu powstaje kładka dla pieszych. Za tę inwestycję odpowiedzialne jest miasto. Przeprawa ma połączyć dwa osiedla Południe i Godów.
