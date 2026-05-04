Budowa przystanku Radom Południowy może się przedłużyć. Wszystko przez długą i mroźną zimę.

Przypomnijmy. Na przystanku Radom Południowy mają zatrzymywać się pociągi jadące w kierunku Tomaszowa Mazowieckiego oraz Kielc, zarówno osobowe jak i pospieszne. Jednak mroźna zima sprawiła, że prace mogą się przeciągnąć:

Obecnie wykonawca finalizuje budowę peronu – gotowa jest już jego nawierzchnia, a do wykonania pozostał montaż wiat, ławek i tablic informacyjnych oraz systemu dynamicznej informacji pasażerskiej. Kontynuowane są również prace przy budowie kładki nad torami. Trudne warunki atmosferyczne mogą mieć wpływ na zakończenie inwestycji – dotychczasowy termin wyznaczony na koniec czerwca tego roku, może zostać przesunięty o około dwa, trzy miesiące - mówi Rafał Wilgusiak z biura prasowego PKP PLL

Budowa radomskiego „Medyka” na finiszu

Oprócz budowy przystanka kolejowego na Południu powstaje kładka dla pieszych. Za tę inwestycję odpowiedzialne jest miasto. Przeprawa ma połączyć dwa osiedla Południe i Godów.

