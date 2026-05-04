5 wypadków i ranni. Radomska Policja podsumowała weekend na drogach

Podczas tegorocznego weekendu majowego od 30 kwietnia do 3 maja, na drogach Radomia i powiatu radomskiego doszło dp 5 wypadków drogowych. W ich wyniku rannych zostało 5 osób.

W Młodocinie Mniejszym doszło do potrącenia pieszego. Jak wynika ze wstępnych ustaleń 59-latek wyszedł zza pojazdu i doszło do potrącenia prze pojazd, którym kierował 80-latek. Pieszy został przewieziony do szpitala. Kolejny wypadek miał miejsce na ulicy Lubelskiej. 35-latek kierujący Fordem włączając się do ruchu najprawdopodobniej nie ustąpił pierwszeństwa 39-latkowi kierującemu pojazdem Hyundai, który trafił do szpitala. W sobotę (2 maja) w Goździe na ulicy Radomskiej zderzyły się dwa pojazdy. 79-latek kierujący Seatem uderzył w tył Forda, którym kierował 64-latek. Kierowca Seata został przewieziony do szpitala. Natomiast na ulicy Średniej w Radomiu zderzyły się dwa pojazdy, Renault i Toyota, w wyniku którego Toyota uderzyła w ogrodzenie posesji. 48-letnia kierująca tym autem trafiła do szpitala.W niedzielę (3 maja) na ulicy Warszawskiej kierowca Mazdy uderzył w tył pojazdu marki Skoda. Najprawdopodobniej nie zachowano bezpiecznej odległości od pojazdu poprzedzającego. 41-letni kierowca Skody został przewieziony do szpitala - mówi Justyna Jaśkiewicz, rzeczniczka prasowa Komendy Miejskiej Policji w Radomiu.

W trakcie majowego weekendu funkcjonariusze zatrzymali kilku nietrzeźwych kierowców.

Policjanci przypominają, że bezpieczeństwo na drodze zależy przede wszystkim od samych kierowców i apeluje o przestrzeganie przepisów drogowych.

