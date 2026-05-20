Budowa skweru w Przytyku zakończona. Będzie wielkie otwarcie

Anna Badowska
Anna Badowska
2026-05-20 9:21

Nowa przestrzeń rekreacyjna w centrum Przytyka jest już gotowa. Zakończyły się prace przy budowie skweru im. Doroty Podlodowskiej. Oficjalne otwarcie inwestycji odbędzie się 30 maja.

Zakończyła się budowa skweru im. Doroty Podlodowskiej w Przytyku

i

Autor: Anna Badowska / Youtube

Tężnia solankowa, widokowe mostki, czy ogromny plac zabaw. Budowa skweru im. Doroty Podlodowskiej w Przytyku zakończona. Inwestycja powstała z myślą o mieszkańcach, którzy zyskali nowoczesną i estetyczną przestrzeń do wypoczynku, spacerów oraz organizacji lokalnych wydarzeń. Wielkie otwarcie zaplanowano na 30 maja.

Tego dnia odbędzie się festyn dla mieszkańców z atrakcjami dla dzieci, strefą gastronomiczną i częścią artystyczną. Gwiazdą wieczoru będzie Rafał Brzozowski, który wystąpi na specjalnie przygotowanej scenie – mówi Dariusz Wołczyński, burmistrz miasta i gminy Przytyk.

Koszt budowy skweru im. Doroty Podlodowskiej to prawie 7 milionów złotych.

ZOBACZCIE TAKŻE NASZĄ GALERIĘ:  Noc muzeów w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu  

RDLP noc muzeów
Galeria zdjęć 13