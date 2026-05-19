Marszałek Adam Struzik zapowiada rozmowę z radną Agnieszką Stolarczyk. Chodzi o wpis radnej dotyczący posady dla jej męża

Wojciech Wójcikowski
2026-05-19 14:16

Radomską radną PSL-u Agnieszkę Stolarczyk czeka trudna spotkanie z szefem Ludowców na Mazowszu. Adam Struzik zamierza porozmawiać z Agnieszką Stolarczyk. To efekt burzy po tym, gdy w mediach społecznościowych radnej pojawiła się jej prywatna prośba do marszałka województwa. Chodziło o rozważenia kandydatury jej męża do rady nadzorczej szpitala.

Adam Struzik

Sytuacja miała miejsc w ubiegłym tygodniu. Mimo, że wpis z prośbą o rozważenie kandydatury męża radnej do rady nadzorczej Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego, to jego treść trafiła do mediów. Dziś poprosiliśmy o komentarz Adama Struzika. 

Po pierwsze to ten wpis do mnie nie dotarł, dopiero dotarł później w wyniku olbrzymiej wrzawy medialnej. Zamierzam porozmawiać z panią radną, ponieważ myślę, że tego typu wpis nie powinny mieć miejsca z prostego powodu. My mamy wypracowane mechanizmy są procedury powoływania i rad nadzorczych i zarządów wojewódzkich. To się odbywa wszystko w drodze konkursów.  Akurat według mojej oceny i mojej wiedzy, ten kandydat nie spełniałby podstawowych wymogów i nie byłby w ogóle brany pod uwagę na etapie wstępnym konkursu - mówi Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego. 

Agnieszka Stolarczyk jest dyrektorką szkoły medycznej w Radomiu, którą nadzoruje Mazowiecki Urząd Marszałkowski. Jest też w radzie nadzorczej spółki CENZIN, należącej do Polskiej Grupy Zbrojeniowej. 

