Marszałek Adam Struzik zapowiada rozmowę z radną Agnieszką Stolarczyk. Chodzi o wpis radnej dotyczący posady dla jej męża

Sytuacja miała miejsc w ubiegłym tygodniu. Mimo, że wpis z prośbą o rozważenie kandydatury męża radnej do rady nadzorczej Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego, to jego treść trafiła do mediów. Dziś poprosiliśmy o komentarz Adama Struzika.

Po pierwsze to ten wpis do mnie nie dotarł, dopiero dotarł później w wyniku olbrzymiej wrzawy medialnej. Zamierzam porozmawiać z panią radną, ponieważ myślę, że tego typu wpis nie powinny mieć miejsca z prostego powodu. My mamy wypracowane mechanizmy są procedury powoływania i rad nadzorczych i zarządów wojewódzkich. To się odbywa wszystko w drodze konkursów. Akurat według mojej oceny i mojej wiedzy, ten kandydat nie spełniałby podstawowych wymogów i nie byłby w ogóle brany pod uwagę na etapie wstępnym konkursu - mówi Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego.

Agnieszka Stolarczyk jest dyrektorką szkoły medycznej w Radomiu, którą nadzoruje Mazowiecki Urząd Marszałkowski. Jest też w radzie nadzorczej spółki CENZIN, należącej do Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

