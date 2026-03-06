Budowa SOR przy Radomskim Szpitalu Specjalistycznym na ukończeniu. Od poniedziałku pacjenci będą przyjmowani w nowych pomieszczeniach

W poniedziałek w godzinach popołudniowych zmieni się wejście na SOR. Będzie ono zlokalizowane po drugiej stronie budynku, naprzeciwko Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego. Nowe wejście będzie już obowiązywać na stałe. By ułatwić dotarcie na oddział, teren szpitala został już odpowiednio oznakowany.

- Sam budynek został tak zaprojektowany, żeby pacjenci byli przewożeni jak najkrótszymi drogami, by uzyskać pomoc właściwą dla ich stanu zdrowia. Co ważne, w trakcie realizacji inwestycji nie mieliśmy żadnych przestojów, nie przenosiliśmy się nigdzie. Personel wykazał się ogromną determinacją, żeby w tych warunkach pracować jak najlepiej potrafi – mówi dyrektor Radomskiego Szpitala Specjalistycznego Barbara Łopyta.

Budowa SOR przy Radomskim Szpitalu Specjalistycznym kosztowała 58 milionów złotych, 35 milionów udało się pozyskać z budżetu państwa.

