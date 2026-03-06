Ukrywał się przed odbyciem kary przez 16 lat. Policjanci znaleźli go w "skrytce"

2026-03-06 11:56

Był poszukiwany dwoma listami gończymi wydanymi przez prokuraturę. Radomska policja zatrzymała 65-latka, który przez 16 lat ukrywał się przed odbyciem kary.

Listy gończe za ukrywającym się mężczyzną zostały wydane przez  Prokuraturę Rejonową Radom-Wschód oraz Prokuraturę Okręgową w Radomiu. Poszukiwany był w związku z oszustem oraz wyrządzeniem szkody w obrocie gospodarczym. 

Mężczyzna ukrywał się w specjalnej „skrytce" między drzwiami. Poszukiwani, aby uniknąć spotkania ze stróżami prawa, często wybierają różne miejsca na swoje kryjówki, licząc na to, iż pozostaną bezkarni.

65-latek trafił do aresztu w celu odbycia zaległej kary pozbawienia wolności.

