Ukrywał się przed odbyciem kary przez 16 lat. Policjanci znaleźli go w "skrytce"

Listy gończe za ukrywającym się mężczyzną zostały wydane przez Prokuraturę Rejonową Radom-Wschód oraz Prokuraturę Okręgową w Radomiu. Poszukiwany był w związku z oszustem oraz wyrządzeniem szkody w obrocie gospodarczym.
- =Poszukiwany był w związku z oszustem oraz wyrządzeniem szkody w obrocie gospodarczym. Mężczyzna ukrywał się w specjalnej „skrytce” między drzwiami. Poszukiwani, aby uniknąć spotkania ze stróżami prawa, często wybierają różne miejsca na swoje kryjówki, licząc na to, iż pozostaną bezkarni.
65-latek trafił do aresztu w celu odbycia zaległej kary pozbawienia wolności.
