Budżet Obywatelski 2027: zakończyło się głosowanie. Blisko 17 tysięcy mieszkańców oddało swoje głosy

Anna Badowska
Anna Badowska
2026-07-08 10:49

Prawie 17 tysięcy mieszkańców Radomia wzięło udział w głosowaniu na projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego 2027. Większość uczestników wybrała elektroniczną formę głosowania. Wyniki, które pokażą, jakie inwestycje zostaną zrealizowane w przyszłym roku, poznamy 22 lipca.

Biała pufa z logo Budżetu Obywatelskiego w Radomiu. O wynikach głosowania mieszkańców przeczytasz na Eska Radom.
Autor: Łukasz Wójcik/Urząd Miasta w Radomiu/ Materiały prasowe

Zakończyło się głosowanie w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego. Radomianie wybierali spośród 158 projektów, które wcześniej uzyskały pozytywną ocenę formalną i merytoryczną.Łącznie w głosowaniu udział wzięło blisko 17 tysięcy osób. Zdecydowana większość mieszkańców oddała głosy za pośrednictwem internetu.

Wśród zgłoszonych propozycji dominują tak zwane projekty miękkie, obejmujące na przykład organizację wydarzeń kulturalnych i sportowych, inicjatywy prozdrowotne oraz działania integrujące lokalne społeczności – mówi Marta Michalska – Wilk, wiceprezydent Radomia.

Na realizację zwycięskich projektów miasto przeznaczy ponad 10,8 mln zł. Wyniki głosowania mają zostać ogłoszone do 22 lipca.

Do tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego zgłoszono 302 projekty. Po zakończeniu ich weryfikacji na kartę do głosowania trafiło 158 zadań. Negatywną ocenę otrzymało 76 wniosków, w tym 15 z przyczyn formalnych.

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