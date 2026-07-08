Budżet Obywatelski 2027: zakończyło się głosowanie. Blisko 17 tysięcy mieszkańców oddało swoje głosy

Zakończyło się głosowanie w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego. Radomianie wybierali spośród 158 projektów, które wcześniej uzyskały pozytywną ocenę formalną i merytoryczną.Łącznie w głosowaniu udział wzięło blisko 17 tysięcy osób. Zdecydowana większość mieszkańców oddała głosy za pośrednictwem internetu.

Wśród zgłoszonych propozycji dominują tak zwane projekty miękkie, obejmujące na przykład organizację wydarzeń kulturalnych i sportowych, inicjatywy prozdrowotne oraz działania integrujące lokalne społeczności – mówi Marta Michalska – Wilk, wiceprezydent Radomia.

Na realizację zwycięskich projektów miasto przeznaczy ponad 10,8 mln zł. Wyniki głosowania mają zostać ogłoszone do 22 lipca.

Do tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego zgłoszono 302 projekty. Po zakończeniu ich weryfikacji na kartę do głosowania trafiło 158 zadań. Negatywną ocenę otrzymało 76 wniosków, w tym 15 z przyczyn formalnych.

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