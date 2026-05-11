Darmowe zabiegi dla czworonogów w Radomiu. Wszystko w ramach Budżetu Obywatelskiego

Mieszkańcy Radomia mogą bezpłatnie przeprowadzić zabiegi kastracji i sterylizacji u swoich pupili oraz podopiecznych. Akcja, finansowana przez Gminę Miasta Radomia w ramach Budżetu Obywatelskiego 2026.

Zabiegi są realizowane w dwóch placówkach:

Dla kotów wolno żyjących: Zabiegi wykonuje Gabinet Weterynaryjny „Zielony Szpitalik” przy ul. Rodziny Winczewskich 18 (tel. 573 393 770), Dla psów właścicielskich: Opiekę zapewnia Przychodnia Weterynaryjna RADVET przy ul. Zagłoby 2 (tel. 510 603 939).

Aby skorzystać z darmowego zabiegu dla psa, właściciel musi dopełnić kilku kluczowych formalności. Niezbędne jest okazanie książeczki zdrowia z aktualnym szczepieniem przeciwko wściekliźnie. Dodatkowo pies musi posiadać mikroczip zarejestrowany w lokalnej bazie E-Zwierzeta Radom.

Program potrwa do 10 grudnia 2026 roku, jednak może zakończyć się wcześniej, jeśli wyczerpana zostanie pula środków finansowych przeznaczonych na ten cel.

Zapisy prowadzone są bezpośrednio w wymienionych lecznicach.

