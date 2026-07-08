Młode spojrzenia na sztukę. Trzy artystyczne drogi spotkają się w Resursie Obywatelskiej

Już w piątek, 10 lipca, o godz. 18.00 w Resursie Obywatelskiej w Radomiu odbędzie się wernisaż wystawy „Trzy Perspektywy”. Na ekspozycji zaprezentowane zostaną prace trojga absolwentów Liceum Sztuk Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu – Mai Kot, Izabeli Dulęby oraz Szymona Wykroty.Wystawa obejmuje malarstwo, rysunek oraz ceramikę artystyczną.

Prezentowane prace stanowią zapis indywidualnych doświadczeń, inspiracji oraz przemian zachodzących zarówno w warsztacie twórczym, jak i sposobie postrzegania świata. Szczególne miejsce zajmują na niej prace dyplomowe, które wieńczą etap nauki – mówi Anna Humeniuk z Resursy Obywatelskiej.

Każdy z autorów prezentuje własny sposób patrzenia na rzeczywistość. Maja Kot koncentruje się na psychologii człowieka, emocjach i relacjach międzyludzkich, analizując miejsce jednostki we współczesnym świecie. Izabela Dulęba inspiruje się ludzkim ciałem i jego związkiem z naturą, łącząc motywy postaci z elementami dzikiego środowiska. Z kolei Szymon Wykrota dostrzega artystyczny potencjał w zwyczajnych przedmiotach i codziennych sytuacjach, nadając im symboliczne znaczenie.

Przypomnijmy, wernisaż odbędzie się 10 lipca o godz. 18.00 w Resursie Obywatelskiej. Wstęp wolny. Wystawę będzie można oglądać do 4 września.

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