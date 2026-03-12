Był poszukiwany, kierował po alkoholu i uderzył w latarnię

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w Makowcu. Kierujący pojazdem marki VW jadąc od Skaryszewa w kierunku Radomia nie dostosował prędkości do warunków na drodze i uderzył w słup oświetleniowy. Nikt w zdarzeniu nie odniósł obrażeń.

Gdy na miejsce dotarli policjanci z drogówki okazało się, że za kierownicą siedział 27-latek. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że kierował po alkoholu – miał 0,48 promila alkoholu w organizmie. Po sprawdzeniu w policyjnych systemach okazało się, że nie ma uprawnień do kierowania i jest poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Radomiu do odbycia zastępczej kary pozbawienia wolności. Mężczyzna miał możliwość wpłacenia grzywny, przedstawił dowód wpłaty na rachunek sądu dlatego odstąpiono od doprowadzenia go do aresztu śledczego - Mówi Justyna Jaśkiewicz z radomskiej policji.

Mężczyzna nie uniknie jednak odpowiedzialności w związku z kierowaniem pojazdem po alkoholu, bez uprawnień i spowodowaniem zdarzenia drogowego. O konsekwencjach jakie poniesie zdecyduje sąd.