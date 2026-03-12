Przed nami Ogólnopolskie Targi Szkół Wyższych w Radomiu. To będzie 21 edycja

Uczelnie się zaprezentują, a młodzież będzie mieć okazje do bezpośredniego spotkania z przedstawicielami uczelni z całej Polski. Mowa o zbliżających się Ogólnopolskich Targach Szkół Wyższych w Radomiu.

Maturzyści mogą oczywiście pojechać na konkretną uczelnię, czy sprawdzić strony internetowe danej placówki, ale doskonale wiemy, że czasem trudno jest znaleźć to, czego potrzebujemy. Czasem niestety są to stare informacje, a czasem tak zakopane, że ciężko je odnaleźć. Natomiast targi dają możliwość spotkania się z rekruterami z konkretnych uczelni, czy przedstawicielami studentów, którzy uczą się na tej uczelni, dzięki temu przyszli studenci będą mogli na bieżąco podpytać, jakie są kryteria przyjęcia, jak wygląda oferta edukacyjna danej uczelni. Dodatkowo mamy też ofertę dla tych maturzystów, którzy nie chcą iść na studia. Na miejscu będą czekać doradcy zawodowi, którzy pomogą w wyborze swojej ścieżki zawodowej – mówi Tomasz Magnowski, organizator wydarzenia ze Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych RP.

Przypomnijmy, Ogólnopolskie Targi Szkół Wyższych odbędą się 24 marca o godzinie 8.30 w Kamienicy Deskurów w Radomiu. W trakcie targów uczestnicy będą mogli poznać ofertę placówek takich jak Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Uniwersytet Łódzki, Politechnika Rzeszowska. Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie, czy Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Uczestnicy będą mieli też okazję poznać ofertę służb mundurowych.

