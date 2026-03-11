[FOTO] Trwa przebudowa odcinka ul. Chrobrego

Postępuje przebudowa odcinka ul. Chrobrego między rondem z ul. Kusocińskiego, a salonem samochodowym. Prace prowadzone są od kilku miesięcy z tymczasową przerwą w trakcie części zimy. Obecnie te związane z mostem są już na zaawansowanym etapie:

Uszkodzona konstrukcja ustroju nośnego remontowanego mostu została rozebrana. Częściowo rozebrano również podpory obiektu. Wykonano żelbetową nadbudowę istniejących podpór mostu wraz z budową nowych skrzydeł przyczółków przeprawy. Zamontowano także konstrukcje stalowej płyty ustroju nośnego mostu. Poza tym wykonano inne żelbetowe elementy razem z wbudowaniem kanałów technologicznych dla sieci elektrycznych i teletechnicznych - Mówi Łukasz Kościelniak, rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu.

Z kolei prace drogowe wciąż skupiają się na budowie ścieżek rowerowych, zatok autobusowych a także chodników. Wykonano już podziemne instalacje elektryczne i przebudowano kanalizacje deszczową. Termin ukończenia całej inwestycji to maj bieżącego roku.

Przypomnijmy, pierwotnie inwestycja miała być gotowa w grudniu 2025, ale podczas rozbiórki mostu okazało się że część jego elementów jest w złym stanie. Koniec końców potrzebne były dodatkowe prace. Później okazało się że zajmą więcej czasu niż przewidywano, dlatego zdecydowano o przesunięciu terminu ukończenia inwestycji. Koszt całej przebudowy odcinka ul. Chrobrego to 3,5 mln złotych.

