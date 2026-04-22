Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Radomiu rośnie w oczach. Budynek już stoi, teraz czas na wykończenie

Budynek o powierzchni prawie 700 metrów kwadratowych już stoi. Obiekt ma pomieścić 20 osób z niepełnosprawnościami. W obiekcie znajdą się pokoje do całodziennego i całodobowego pobytu. W ramach inwestycji pojawią się także pomieszczenia do rehabilitacji oraz sale przeznaczone do różnego rodzaju zajęć aktywizujących.

Na chwilę obecną budynek jest w stanie surowym-zamkniętym. W środku trwają już prace wykończeniowe. Praktycznie zostały już wykonane instalacje elektryczne. Kończy się już tynkowanie wewnątrz obiektu. W tej chwili wykonawca kontynuuje prace infrastrukturalne, także na zewnątrz budynku. My już się przygotowujemy, że jesienią oddamy obiekt do użytkowania – mówi Eugeniusz Kaczmarczyk, dyrektor Wydziału Inwestycji Urzędu Miejskiego w Radomiu.

Koszt prac to prawie 5 milionów złotych, z czego ponad 3 miliony pochodzą z rządowego dofinansowania.

ZOBACZCIE TAKŻE NASZĄ GALERIĘ: Ford Mustang w radomskiej drogówce