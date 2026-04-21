Za nami gala 8 Wspaniałych. Uhonorowano najbardziej zaangażowanych wolontariuszy z Radomia i regionu

W kategorii mała ósemeczka uhonorowano 3 osoby. Do Dużej Ósemki nominowanych było 41 wolontariuszy. Laureatami zostali: Kacper Ruba z PSP nr 14 w Radomiu, Szymon Ławarz ze Związku Harcerstwa Polskiego w Radomiu, Martyna Wojcieszak z PSP im. Mikołaja Kopernika w Bieniędzicach, Julia Tonderska z V LO w Radomiu, Dawid Jakubczyk z Zespołu Szkół Budowlanych w Radomiu, Sofia Małysz ze Stowarzyszenia Centrum Młodzieży „Arka” w Radomiu, Natalia Pawlak z PSP nr 33 w Radomiu oraz Zuzanna Wydra ze Stowarzyszenia Centrum Młodzieży „Arka” w Radomiu. Ponadto wyróżnienia otrzymały także Małgorzata Płachta i Marianna Płachta z PSP nr 30 w Radomiu.

- Zawsze powtarzam, że to jest mój ulubiony konkurs. Jestem z nim związany od ponad 31 lat. Wcześniej w Starachowicach. Potem z biskupem Janem Chrapkiem przenieśliśmy go do Radomia. Gala 8 wspaniałych to jest rodzaj pracy z młodzieżą. Nie mówimy młodym ludziom "Masz być dobrym". Pokazujemy im przykład wolontariuszy, którzy działają i chcą zmienić świat na lepszy. Bardzo często okazuje się, że to są ich koledzy z klasy ze szkoły i wtedy mogą z nimi porozmawiać - mówi ks. Andrzej Tuszyński, prezes Stowarzyszenia Centrum Młodzieży Arka, organizator gali 8 wspaniałych.

Decyzją kapituły na etapie ogólnopolskim konkursu „Ośmiu Wspaniałych” Radom reprezentować będzie Szymon Ławacz. Gala odbyła się w Radomiu po raz 28.