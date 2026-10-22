Chcą poznać potrzeby osób w kryzysie bezdomności i zachęcić do zmiany życia. Ruszył projekt streetworkerów radomskiej Caritas

Wojciech Wójcikowski
Wojciech Wójcikowski
2026-10-22 14:34

Nic chcą skupiać się tylko na rozdawaniu zupy i ciepły ubrań na zimę, ale pokazać drogę wyjścia z bezdomności. Streetworkerzy radomskiej Caritas rozpoczęli 3 miesięczny projekt pomocy osobom w kryzysie bezdomności.

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Autor: Pixabay.com

Streetworkerzy radomskiej dwa razy w tygodniu w środy i piątki w specjalnym punkcie w parku Kościuszki chcą poznawać potrzeby osób żyjących bez dachu nad głową i wskazywać sposoby rozwiązania problemów. W trakcie trwania projektu w rozmowy z bezdomnymi będzie zaangażowanych 4 streetworkerów. 

Będziemy prowadzić diagnozy społeczne. Będziemy rozmawiać z osobami w kryzysie bezdomności  o tym, co mają. Jak wygląda ich sytuacja mieszkaniowa, rodzinna, zdrowotna. Gdzie możemy wspólnie coś zrobić. Chętnie pomożemy w zapisaniu do lekarza pierwszego kontaktu, zdobyć ubezpieczenie, zachęcić do pójścia chociażby do Urzędu Pracy - mówi Hubert Kaczmarczyk streetworker radomskiej Caritas. 

Program pomocy osobom w kryzysie bezdomności jest realizowany dzięki pieniądzom od wojewody mazowieckiego. 

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