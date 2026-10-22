Ustawienie świateł w samochodzie ma znaczenie. Ruszyła akcja policji Twoje światła- nasze bezpieczeństwo

Wojciech Wójcikowski
Wojciech Wójcikowski
2026-10-22 14:00

Za wysoko ustawione światła mogą oślepiać innych kierowców, zaś zbyt nisko doprowadzić do potrącenia pieszego. Przypomina Mazowiecka Policja i po raz 11. rozpoczyna kampanie Twoje światła- nasze bezpieczeństwo

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Autor: Redakcja Informacyjna AI/ Wygenerowane przez AI Rozmazane zdjęcie przedstawia drogę asfaltową w zmierzchu lub w nocy, z niewyraźnymi światłami pojazdu w oddali. Na pierwszym planie widoczna jest ciemna, gładka powierzchnia jezdni, z wyraźną, jasną, przerywaną linią po prawej stronie oraz ciągłą, podwójną, żółtą linią bliżej środka kadru. W tle, na horyzoncie, rozpościera się ciemny pas lasu, nad którym widoczne jest niebo w odcieniach fioletu, różu i błękitu, sugerujące zachód słońca lub świt. Pośrodku obrazu, w oddali, znajdują się rozmyte kule światła w kolorach białym, pomarańczowym i niebieskim, przypominające reflektory i lampy sygnalizacyjne samochodu.

Akcja od lat jest prowadzona na terenie całego kraju. Biorą w niej udział stacje diagnostyczne, gdzie w wybrane dni kierowcy za darmo mogą sprawdzić ustawienie świateł. W Radomiu będzie można to zrobić w wybrane cni w punktach przy ul. Wierzbickiej, Warszawskiej i Giserskiej. Pełna lista oraz dni w których można przeprowadzić badanie dostępna jest na stronie mazowieckiej policji. 

Dlatego światła w aucie i ich ustawienie jest tak ważne. 

- Reflektory ustawione zbyt wysoko mogą oślepiać innych kierujących, natomiast ustawione zbyt nisko ograniczają pole widzenia i mogą sprawić, że zbyt późno zauważymy pieszego, rowerzystę czy przeszkodę na drodze. Ma to szczególne znaczenie jesienią i zimą, kiedy szybciej zapada zmrok, a deszcz, mgła czy mokra nawierzchnia dodatkowo ograniczają widoczność. Pamiętajmy, że od zmierzchu do świtu korzystamy ze świateł mijania. Światła do jazdy dziennej możemy stosować w ciągu dnia przy normalnej przejrzystości powietrza. Kiedy warunki się pogarszają, pada deszcz, śnieg lub pojawia się mgła, należy włączyć światła mijania. Podczas mgły pamiętajmy również o światłach przeciwmgłowych. Tylne światło możemy włączyć, gdy widoczność spada poniżej 50 m. Kiedy widoczność się poprawi, należy je wyłączyć, żeby nie oślepiać kierowców jadących za nami - mówi Paulina Wołczyńska z mazowieckiej drogówki. 

Otwarcie lotniska w Radomiu

Akcja potrwa do grudnia

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