Oslo może być kolejnym kierunkiem lotów z radomskiego lotniska. PPL rostrzygnęło przetarg w tej sprawie

Od początku otwarcia radomskiego lotniska mówi się uruchomieniu lotów w kierunkach emigracyjnych. Oslo wymieniane było jako jedna z destynacji. PPL ogłosił przetarg na uruchomienie kierunku.

W postępowaniu przetargowym dotyczącym realizacji usług marketingowych wspierających promocję i rozwój ruchu pasażerskiego na trasie lotnisko Warszawa-Radom-Oslo wpłynęła jedna oferta złożona przez linię lotniczą Wizz Air. Obecnie trwa ocena złożonej oferty. Po jej zakończeniu możliwe będzie podjęcie decyzji o wyborze wykonawcy. Udział Wizz Air w postępowaniu jest pozytywnym sygnałem w kontekście działań podejmowanych na rzecz rozwoju siatki połączeń z lotniska Warszawa-Radom i stanowi kolejny krok w kierunku uruchomienia połączenia do Oslo - mówi Piotr Rudzki rzecznik Polskich Portów Lotniczych.

Od początku roku do września radomskie lotnisko obsłużyło 100 tys. pasażerów.

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