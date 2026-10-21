Oslo może być kolejnym kierunkiem lotów z radomskiego lotniska. PPL rostrzygnęło przetarg w tej sprawie

Wojciech Wójcikowski
Wojciech Wójcikowski
2026-10-21 14:24

Jeden z prywatnych przewoźników - Wizzair jest zainteresowany lotami z Radomia do Oslo. Oferta została złożona w przetargu organizowanym przez PPL. Teraz trwa weryfikacja zgłoszenia.

Terminal lotniska Warszawa-Radom z widokiem na bramkę nr 8. O lotach do Oslo przeczytasz na Eska Radom.
Autor: Wojciech Wójcikowski

Od początku otwarcia radomskiego lotniska mówi się uruchomieniu lotów w kierunkach emigracyjnych. Oslo wymieniane było jako jedna z destynacji. PPL ogłosił przetarg na uruchomienie kierunku. 

W postępowaniu przetargowym dotyczącym realizacji usług marketingowych wspierających promocję i rozwój ruchu pasażerskiego na trasie lotnisko Warszawa-Radom-Oslo wpłynęła jedna oferta złożona przez linię lotniczą Wizz Air. Obecnie trwa ocena złożonej oferty. Po jej zakończeniu możliwe będzie podjęcie decyzji o wyborze wykonawcy. Udział Wizz Air w postępowaniu jest pozytywnym sygnałem w kontekście działań podejmowanych na rzecz rozwoju siatki połączeń z lotniska Warszawa-Radom i stanowi kolejny krok w kierunku uruchomienia połączenia do Oslo - mówi Piotr Rudzki rzecznik Polskich Portów Lotniczych. 

Od początku roku do września radomskie lotnisko obsłużyło 100 tys. pasażerów. 

Zobacz galerię z weekendu z nauką: 

weekend z nauką
Galeria zdjęć 9
 

ROLKI