Ciasno robi się na radomskich drogach. Sprawdzamy kiedy zakończą się roboty, a gdzie rozpoczną nowe

Wojciech Wójcikowski
Wojciech Wójcikowski
2026-10-02 12:53

Drogowcy w Radomiu ruszyli ostro do pracy. W wielu newralgicznych miejscach kierowcy muszą zwolnić a w godzinach szczytu stać w korkach. Kiedy zakończą się prace na ulicach Radomia, a gdzie rozpoczną kolejne.

Bariera drogowa zakazująca wjazdu na remontowaną ulicę w Radomiu. O utrudnieniach w mieście informuje Eska Radom.
Autor: WW

Prace prowadzone są na Chrobrego, gdzie utrudnienia są na rondzie Sybiraków.  Tam prace potrwają do listopada. W ciągu kilku dni mają zniknąć pachołki na Słowackiego, gdzie trzeba wymalować pasy ruchu. Jednak kierowcy muszą się uzbroić w cierpliwość, bo kolejne prace dopiero przed nami. 

W przyszłym tygodniu wykonawca rozpocznie prace związane z wymianą nawierzchni na ulicy 25 czerwca. Początkowo będą one związane między innymi z regulacją studni kanału sanitarnego. Zgodnie z umową wykonawca ma zakończyć prace w tym miesiącu - mówi Łukasz Kościelniak rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu. 

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Jak informuje MZDIK w Radomiu  za kilka tygodni zakończą się roboty na ulicy Idalińskiej i Sandomierskiej. Do końca roku ma być gotowy także ostatni etap trasy NS.

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