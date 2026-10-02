Ciasno robi się na radomskich drogach. Sprawdzamy kiedy zakończą się roboty, a gdzie rozpoczną nowe

Prace prowadzone są na Chrobrego, gdzie utrudnienia są na rondzie Sybiraków. Tam prace potrwają do listopada. W ciągu kilku dni mają zniknąć pachołki na Słowackiego, gdzie trzeba wymalować pasy ruchu. Jednak kierowcy muszą się uzbroić w cierpliwość, bo kolejne prace dopiero przed nami.

W przyszłym tygodniu wykonawca rozpocznie prace związane z wymianą nawierzchni na ulicy 25 czerwca. Początkowo będą one związane między innymi z regulacją studni kanału sanitarnego. Zgodnie z umową wykonawca ma zakończyć prace w tym miesiącu - mówi Łukasz Kościelniak rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu.

Zaorał asfalt zabrali mu traktor

Jak informuje MZDIK w Radomiu za kilka tygodni zakończą się roboty na ulicy Idalińskiej i Sandomierskiej. Do końca roku ma być gotowy także ostatni etap trasy NS.

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