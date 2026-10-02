Październik miesiącem profiaktyki raka piersi. Lekarz onkolodzy namawiają kobiety do badań

W Polsce na raka piersi choruje rocznie około 19–20 tysięcy kobiet, a umiera około 6–7 tysięcy. Codziennie o chorobie dowiaduje się 50 kobiet. By statystki nie były tak zatrważające lekarze przez cały październik namawiają kobity do badań profilaktycznych. W przypadku raka piersi najważniejsze jest wykonanie badania mammograficznego.

Dysponujemy potężnym narzędziem, które umożliwia wczesne wykrycie tego nowotworu. Wczesne wykrycie to znaczy wykrycie w fazie, w której on nie daje żadnych objawów, w której kobieta nie ma w ogóle poczucia, że jest chora, w której zmiana ma poniżej 1 cm, kilka milimetrów. Takim narzędziem jest mammografia. Wykrycie zmiany w tak niskim zaawansowaniu stwarza możliwości wyleczenia ich tak, że do końca życia kobieta nie będzie miała nigdy więcej przerzutów i nawrotu tej choroby z wielkim bardzo prawdopodobieństwem. Dodatkowo stwarza możliwość takiego przeprowadzenia leczenia chirurgicznego, że kalectwo spowodowane usunięciem niewielkiej objętości tkanki gruczołowej nie będzie widoczne i nie będzie deformowało w sposób widoczny piersi - mówi prof. Tadeusz Pieńkowski z Radomskiego Centrum Onkologii.

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Darmową mammografię w ramach programu z NFZ mogą zrobić kobiety w wieku 45-74 lat. Badanie można zrobić raz na dwa lata.

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