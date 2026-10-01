50 interwencji straży miejskiej na SOR w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym od połowy czerwca. Jest bezpieczniej?

Strażnicy miejscy są na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym 24 godziny na dobę. To efekt porozumienia zawartego pomiędzy strażą miejską, a dyrekcją szpitala.

- Przeważnie są to interwencje dotyczące pobudzonych pacjentów. Osób, które były pod wpływem alkoholu, zakłócały ład i porządek publiczny oraz utrudniały pracę personelowi medycznemu. Osoby takie zostały rozliczone, ukarane i ewentualnie wyproszone ze szpitalnego oddziału ratunkowego. Zauważyliśmy zdecydowane zmniejszenie ilości takich takich interwencji przez ostatnie kilka tygodni. Sytuacja na początku była bardzo trudna. Przyznam, że rozważaliśmy wzmocnienie tego posterunku o kolejnego strażnika. Byli bowiem pacjenci tak pobudzenie, że potrzebny był do tego dwuosobowy patrol, żeby można było obezwładnić i użyć środków przymusu bezpośredniego - mówi Grzegorz Sambor z radomskiej straży miejskiej.

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Zmianę odczuł też personel.

Po kilku miesiącach funkcjonowania posterunku możemy powiedzieć, że to rozwiązanie dobrze sprawdza się w codziennym funkcjonowaniu naszego SOR-u. Współpraca ze Strażą Miejską jest dla nas ważnym elementem działań na rzecz bezpieczeństwa i chcemy, aby zarówno pacjenci, jak i pracownicy mieli świadomość, że w sytuacjach wymagających interwencji mogą liczyć na dodatkowe wsparcie - mówi Wiktoria Kościelniak rzecznik Radomskiego Szpitala Specjalistycznego.

Straż miejska nie wyklucza, że w przyszłości sytuacja na SOR sprawi, że część ich zadań przejmie ochrona radomskiego szpitala.

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