Co dalej z powstaniem Fangorium w Radomiu? Elektrownia czeka na decyzje Ministerstwa Kultury

Nowa placówka w Radomiu miałaby być poświęcona twórczości malarza współczesnego Wojciecha Fangora. Część jego prac znajduje się już w zasobach radomskiej Elektrowni inne miałby pozyskane od fundacji. Nowa placówka miałaby mieć ok. 2 tys. metrów powierzchni wystawienniczej. W Fangorium byłyby sale wystawiennicze, edukacyjne a nawet sale dla osób ze specjalnymi potrzebami. Nowa placówka według zamysłów miałaby powstać na pl. Małgorzatki.

Złożyliśmy wniosek do Ministerstwa Kultury o pieniądze z programu Feniks. Weryfikacje przeszliśmy pozytywnie, co jest dla nas to ogromnym sukcesem. Mamy ocenę formalną, merytoryczną i w tej chwili jesteśmy po pytaniach, które wysłaliśmy już do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotyczące oceny ostatecznej. Czekamy na wyniki, jeśli będą one pozytywne, to ruszamy z inwestycją. Sądzimy, że Fangorium będzie taką chlubą nie tylko dla Radomia, ale też całego regionu - mówi Wioletta Kotkowska dyrektor Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu.

O tym czy Elektrownia dostała dofinansowanie z programu Feniks dowiemy się pod koniec kwietnia. Koszt budowy nowej placówki szacuje się na ok. 100 milionów złotych.

Zobacz galerię ze żłobka na Michałowie: