Co dalej z remontem kamienicy kominiarskiej na Rwańskiej? Rewitalizacja przygotowuje się do tej inwestycji

Miejska spółka Rewitalizacja przygotowuję się do remontu tak zwanej kamienicy kominiarskiej przy ul. ​ul. Rwańskiej 13 i Szewskiej 16. Zostały już przeprowadzone prace archeologiczne w tym miejscu oraz wszelkie zlecone ekspertyzy.

