Co dalej z remontem kamienicy kominiarskiej na Rwańskiej? Rewitalizacja przygotowuje się do tej inwestycji

Przypomnijmy. Część zabudowy kamienicy kominiarskiej od strony ul. Szewskiej została rozebrana. Reszta została osłonięta. Rewitalizacja przygotowuje wszystkie potrzebne dokumenty. Następnie rozpocznie się szukanie pieniędzy na inwestycje - najprawdopodobniej z funduszy unijnych. Spółka dodatkowo rozważy wzięcie kredytu hipotecznego.
- Zrobiliśmy wszystkie niezbędne ekspertyzy mykologiczne, konstrukcyjne, ornitologiczne. Zrobiliśmy badania archeologiczne, także wszystkie niezbędne procesy przygotowawcze zostały przeprowadzone.Z ekspertyzy konstrukcyjnej wynika, że należy wzmocnić fundamenty, żeby potem wzmocnić ściany, a następnie rewitalizować kamienice, które są w tej chwili. Mamy już pozwolenie na budowę i czekamy jeszcze na zakończenie procesu projektowania i na kosztorys inwestorski - mówi Dorota Rajkowska prezes spółki Rewitalizacja.
Nowa- zrewitalizowana kamienica nie może być wyższa niż dwa piętra. Ze względu na jej położenie- odległość od innych kamienic- będą mogły tam być jedynie lokale usługowe.
