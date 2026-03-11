[FOTO] Policjanci zabezpieczyli prawie 20 kg narkotyków - Ich wartość szacuje się na prawie 2 mln złotych

Karol Pakosz
2026-03-11 12:05

Do ujawnienia nielegalnych substancji doszło podczas działań policjantów które prowadzili na terenie powiatu kozienickiego. Zatrzymany w sprawie 45-latek usłyszał zarzut posiadania znacznych ilości środków odurzających. Decyzją sądu najbliższe trzy miesiące spędzi w tymczasowym areszcie.

W ubiegłą środę policjanci prowadzili działania przeciwko przestępczości narkotykowej. Udział w nich brali funkcjonariusze z Radomia i Kozienic. W trakcie działań zatrzymali 45-latka przebywającego w aucie. Już podczas pierwszych czynności funkcjonariusze mieli ujawnić przy mężczyźnie niedozwolone substancje.

Sprawa szybko nabrała „rozpędu”, dlatego funkcjonariusze sprawdzili również miejsce zamieszkania zatrzymanego. W trakcie przeszukania policjanci ujawnili znaczne ilości środków odurzających i substancji psychotropowych. Kryminalni zabezpieczyli marihuanę, kokainę, haszysz oraz płynną amfetaminę. Łącznie zabezpieczono około 20 kilogramów narkotyków, których czarnorynkowa wartość szacowana jest na około 2 miliony złotych - Mówi kom. Ilona Tarczyńska z Komendy Powiatowej Policji w Kozienicach.

Na podstawie zebranego materiału, Prokuratura Rejonowa w Kozienicach przedstawiła 45-latkowi zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków, za co grozi do 10 lat więzienia. Sąd zastosował wobec mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu na 3 miesiące.

