[FOTO] Policjanci zabezpieczyli prawie 20 kg narkotyków - Ich wartość szacuje się na prawie 2 mln złotych

W ubiegłą środę policjanci prowadzili działania przeciwko przestępczości narkotykowej. Udział w nich brali funkcjonariusze z Radomia i Kozienic. W trakcie działań zatrzymali 45-latka przebywającego w aucie. Już podczas pierwszych czynności funkcjonariusze mieli ujawnić przy mężczyźnie niedozwolone substancje.

Sprawa szybko nabrała „rozpędu”, dlatego funkcjonariusze sprawdzili również miejsce zamieszkania zatrzymanego. W trakcie przeszukania policjanci ujawnili znaczne ilości środków odurzających i substancji psychotropowych. Kryminalni zabezpieczyli marihuanę, kokainę, haszysz oraz płynną amfetaminę. Łącznie zabezpieczono około 20 kilogramów narkotyków, których czarnorynkowa wartość szacowana jest na około 2 miliony złotych - Mówi kom. Ilona Tarczyńska z Komendy Powiatowej Policji w Kozienicach.

Na podstawie zebranego materiału, Prokuratura Rejonowa w Kozienicach przedstawiła 45-latkowi zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków, za co grozi do 10 lat więzienia. Sąd zastosował wobec mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu na 3 miesiące.

