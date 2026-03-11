Stary Młyn na Borkach będzie odbudowany. Firma wykonując inwestycje wróciła do prac po zimowej przerwie

Budynek Starego Młyna nad zalewem na Borkach znajdował się w złym stanie technicznym i musiał zostać rozebrany. Po śnieżnej i mroźnej zimie firma ma powrócić do zaplanowanych prac.
Udało się osuszyć wykop, który tam jest. Teraz trwają intensywne prace przygotowawcze do wylania do wylania płyty fundamentowej. Potem już wszystko będzie realizowane zgodnie z projektem. Przypominam tylko, że firma od momentu podpisania umowy ma 18 miesięcy na na realizację tej inwestycji - mówi Dariusz Osiej
Na przebudowę Starego Młyna miasto zamierza przeznaczyć 7 milionów złotych.
Zobacz galerię z wnętrza radomskiego Medyka: