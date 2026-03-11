Stary Młyn na Borkach będzie odbudowany. Firma wykonując inwestycje wróciła do prac po zimowej przerwie

Wojciech Wójcikowski
Wojciech Wójcikowski
2026-03-11 12:53

Ma być tam restauracja i tarasy widokowe. Po zimowej przerwie na Borkach rozpoczęły się prace przy rewitalizacji tak zwanego Starego Młyna. Budynek będzie wybudowany od fundamentów.

Stary młyn

i

Autor: AB

Budynek Starego Młyna nad zalewem na Borkach znajdował się w złym stanie technicznym i musiał zostać rozebrany. Po śnieżnej i mroźnej zimie firma ma powrócić do zaplanowanych prac. 

Udało się osuszyć wykop, który tam jest. Teraz trwają intensywne prace przygotowawcze do wylania do wylania płyty fundamentowej. Potem już wszystko będzie realizowane  zgodnie z projektem. Przypominam tylko, że firma  od momentu podpisania umowy ma 18 miesięcy na na realizację tej inwestycji - mówi Dariusz Osiej 

Ścięcie śmierci w Jedlińsku k. Radomia

Na przebudowę Starego Młyna miasto zamierza przeznaczyć 7 milionów złotych. 

Zobacz galerię z wnętrza radomskiego Medyka:

Budowa radomskiego Medyka na finiszu
Galeria zdjęć 31