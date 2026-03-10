Co z murawą na stadionie przy ul. Struga? MOSIR zapewnia, że prace są prowadzone

Nowa trawa została posiana i zasilona nawozem, teraz potrzeba czasu. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji deklaruje, że chce poprawić stan murawy na stadionie przy ul. Struga 63. Zdaniem szkoleniowców Radomiaka, ekspertów i kibiców nawierzchnia boiska pozostawia wiele do życzenia.

i Autor: Wojciech Wójcikowski