Co z murawą na stadionie przy ul. Struga? MOSIR zapewnia, że prace są prowadzone

Stan murawy na boisku przy ul. Struga 63 miał być nawet przyczyną kłótni do jakiej doszło po niedzielnym meczu Radomiaka Radom z GKSem Katowice. Doszło wtedy do wymiany zdań miedzy trenerem Radomiaka Radom Gonzalo Feio a radnym Dariuszem Wójcikiem.
Zatem co zrobić by murawa w kolejnych meczach wyglądała lepiej?
Trwają oczywiście zabiegi pielęgnacyjne. Całe szczęście, pogoda też nam pomaga. Zostały zrobione nakłucia, został wysypany nawóz, została posiana nowa trawa. Teraz trwa podlewanie. Tak to będzie wyglądało do piątku. Zdajemy sobie sprawę z tego, że ta murawa nie wygląda rewelacyjnie. Złożyło się na to wiele przyczyn. Mamy oczywiście w głowach mecz, który się odbędzie pod koniec marca, czyli mecz eliminacji do Młodzieżowych Mistrzostw Europy Polska-Armenia. To też nas bardzo, bardzo mocno mobilizuje do do tego, by poprawić stan tej murawy - mówi Dariusz Osiej rzecznik Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radomiu.
Przypomnijmy. W piątek na stadionie przy ul. Struga zagra z Legią Warszawa. Początek meczu o 20:30.
