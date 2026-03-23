Coraz więcej rowerzystów na Mazowszu. Policja apeluje o rozwagę na drogach

Wraz z poprawą pogody i rosnącymi temperaturami, coraz więcej mieszkańców regionu wybiera rower jako środek transportu lub formę rekreacji. Popularność jednośladów cieszy, jednak niesie ze sobą również ryzyko wzrostu liczby niebezpiecznych sytuacji na drogach.

Rowerzysta powinien poruszać się drogą dla rowerów, jeśli jest ona dostępna, a w przypadku braku, może korzystać z jezdni zachowując szczególną ostrożność. Apelujemy również do kierowców, aby zachowywali elementarne zasady bezpieczeństwa podczas wyprzedzania rowerzysty, zachowując minimalny odstęp od rowerzysty minimum 1,5 metra – mówi aspirant Marcin Sawicki z Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu.

Policja przypomina również o obowiązku przestrzegania przepisów przez rowerzystów - sygnalizowaniu manewrów, niejeżdżenia przez przejście dla pieszych oraz zakazie jazdy pod wpływem alkoholu.​

