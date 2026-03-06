Czeka nas spora dawka emocji. Przed nami Ogólnopolski Turniej Bokserski

Daria Żurowska
Daria Żurowska
2026-03-06 11:29

Już w najbliższą sobotę odbędzie się Ogólnopolski Turniej Bokserski z okazji 100 - lecia Broni Radom. Start o godz. 12 na hali przy ul. Narutowicza.

Autor: pixabay/ CC BY-ND 1.0

Wydarzenie jest częścią jubileuszu klubu Broni Radom. W programie ok.30 walk w tym preliminuje do Olimpiady Młodzieży. Otwarcie turnieju o godz.12. Wydarzenie poprzedzi odsłonięciem tabliczki ulicy im. Kazimierza Paździora. Przypomnijmy, to jedyny jak do tej pory mistrz olimpijski z Radomia.

Program wydarzenia:

  • 9.00 badania lekarskie
  • 11.00 inauguracja ulicy Kazimierza Paździora
  • 12.00 walki turniejowe

Przypomnijmy , Turniej Bokserski już jutro (7 marca) o godz. 12 w hali przy ul. Narutowicza. Wstęp wolny. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województw Mazowieckiego. 

Autor: BTS Broń Radom/ Facebook

