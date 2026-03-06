Czeka nas spora dawka emocji. Przed nami Ogólnopolski Turniej Bokserski

Wydarzenie jest częścią jubileuszu klubu Broni Radom. W programie ok.30 walk w tym preliminuje do Olimpiady Młodzieży. Otwarcie turnieju o godz.12. Wydarzenie poprzedzi odsłonięciem tabliczki ulicy im. Kazimierza Paździora. Przypomnijmy, to jedyny jak do tej pory mistrz olimpijski z Radomia.

Program wydarzenia:

9.00 badania lekarskie

11.00 inauguracja ulicy Kazimierza Paździora

12.00 walki turniejowe

Przypomnijmy , Turniej Bokserski już jutro (7 marca) o godz. 12 w hali przy ul. Narutowicza. Wstęp wolny. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województw Mazowieckiego.

