Cztery dożywotnie zakazy i jazda po alkoholu. 43-latek odpowie przed sądem

Anna Badowska
Anna Badowska
2026-07-09 7:37

Miał cztery dożywotnie zakazy prowadzenia pojazdów, był pijany i posiadał przy sobie narkotyki. Mimo to ponownie wsiadł za kierownicę. Interweniowali policjanci z Radomia.

Zakute w kajdanki ręce pijanego kierowcy na tle radiowozu. O zatrzymaniu w Radomiu przeczytasz na Eska Radom.
Autor: Wygenerowane przez AI/ Wygenerowane przez AI Aresztowanie mężczyzny i policyjny radiowóz

Policjanci z Oddziału Prewencji Policji w Radomiu zatrzymali 43-letniego mieszkańca Warki, którego sposób jazdy wzbudził ich podejrzenia. Kontrola drogowa wykazała, że mężczyzna prowadził samochód, mając ponad promil alkoholu w organizmie.

Podczas sprawdzania kierowcy funkcjonariusze ustalili, że ciążą na nim aż cztery dożywotnie zakazy prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. To jednak nie koniec. W czasie interwencji policjanci znaleźli przy nim również środki odurzające.

43-latek został zatrzymany i trafił do policyjnej celi. Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości, złamanie sądowych zakazów oraz posiadanie narkotyków odpowie przed sądem.

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