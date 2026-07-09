Cztery dożywotnie zakazy i jazda po alkoholu. 43-latek odpowie przed sądem

Policjanci z Oddziału Prewencji Policji w Radomiu zatrzymali 43-letniego mieszkańca Warki, którego sposób jazdy wzbudził ich podejrzenia. Kontrola drogowa wykazała, że mężczyzna prowadził samochód, mając ponad promil alkoholu w organizmie.

Podczas sprawdzania kierowcy funkcjonariusze ustalili, że ciążą na nim aż cztery dożywotnie zakazy prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. To jednak nie koniec. W czasie interwencji policjanci znaleźli przy nim również środki odurzające.

43-latek został zatrzymany i trafił do policyjnej celi. Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości, złamanie sądowych zakazów oraz posiadanie narkotyków odpowie przed sądem.

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