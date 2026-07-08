Samorządowcy łaczą siły i wspłnie zamierzają walczyć o połączenie kolejowe między Warszawą a Rzeszowem

Wojciech Wójcikowski
Wojciech Wójcikowski
2026-07-08 13:11

Samorządowcy łączą siły i wspólnie będą walczyć o nowe połączenie kolejowe. Chodzi o planowany odcinek nr 84 Radom - Kunów w Zintegrowanej Sieci Kolejowej. Dzięki niemu skróciłaby się podróż między Warszawą a Rzeszowem.

Inwestycje na kolei
Autor: Pixabay.com

O uwzględnienie tej linii walczą prezydenci Rzeszowa, Tarnobrzega, Sandomierza, Ostrowcea Świętokrzyskiego Starchowic i Radomia.

– Zabiegamy o to, aby Radom został właściwie uwzględniony w planach rozwoju krajowej infrastruktury kolejowej. Rozmawiamy z partnerami samorządowymi, ekspertami i przedstawicielami administracji rządowej, bo jesteśmy przekonani, że połączenie Warszawa – Radom – Rzeszów jako bazowy korytarz transportowy leży nie tylko w interesie naszego miasta, ale całego regionu. To inwestycja, która będzie służyła mieszkańcom przez kolejne dziesięciolecia – podkreśla prezydent Radosław Witkowski.

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Szacowany koszt dostosowania trasy do prędkości 200–250 km/h wynosi około 10-15 miliardów złotych, co stanowi zaledwie 2-3 procent wartości całego programu rozwoju krajowej sieci kolejowej.

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