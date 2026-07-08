Samorządowcy łaczą siły i wspłnie zamierzają walczyć o połączenie kolejowe między Warszawą a Rzeszowem

– Zabiegamy o to, aby Radom został właściwie uwzględniony w planach rozwoju krajowej infrastruktury kolejowej. Rozmawiamy z partnerami samorządowymi, ekspertami i przedstawicielami administracji rządowej, bo jesteśmy przekonani, że połączenie Warszawa – Radom – Rzeszów jako bazowy korytarz transportowy leży nie tylko w interesie naszego miasta, ale całego regionu. To inwestycja, która będzie służyła mieszkańcom przez kolejne dziesięciolecia – podkreśla prezydent Radosław Witkowski.