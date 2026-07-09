Maturzyści z powodami do dumy. Wyniki szkół z Radomia i powiatu radomskiego powyżej średniej

W szkołach prowadzonych przez miasto Radom łączna zdawalność matur wyniosła 87,4 procent. To wynik lepszy od średniej dla województwa mazowieckiego, która wyniosła 83,4 procent, oraz średniej krajowej – 81,1 procent.

Najlepszy rezultat osiągnęła Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia, gdzie egzamin dojrzałości zdało 100 procent uczniów. Bardzo wysoką zdawalnością mogą pochwalić się również licea ogólnokształcące od I do VI, w których odsetek osób z pozytywnym wynikiem wyniósł od 97,4 do 99,6 procent.

Wśród techników najlepiej wypadł Zespół Szkół Elektronicznych, osiągając 99,5 procent zdawalności. Drugie miejsce zajął Zespół Szkół Plastycznych z wynikiem 97,6 procent.

Równie dobrze wypadli maturzyści szkół prowadzonych przez Powiat Radomski. Spośród 259 absolwentów egzamin zdały 232 osoby, co przełożyło się na zdawalność na poziomie 89,6 procent. To wynik wyższy zarówno od średniej wojewódzkiej, jak i krajowej.

Największy sukces odniosło Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół w Pionkach, gdzie maturę zdało 100 procent uczniów. Z kolei Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Iłży osiągnęło 97-procentową zdawalność, a jego uczniowie uzyskali aż 106 wyników maksymalnych z egzaminów maturalnych. Wysokie wyniki odnotowały także technika – 97,2 procent zdawalności osiągnęło Technikum w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Iłży, a 87,8 procent Technikum w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach.

Przed tegorocznymi absolwentami kolejny etap – rekrutacja na studia i wybór dalszej ścieżki edukacyjnej. Osoby, którym nie udało się zdać jednego z egzaminów, będą mogły przystąpić do sesji poprawkowej w sierpniu.

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