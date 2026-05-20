Cztery zawodniczki odchodzą z klubu Moya Radomka Radom

Nikola Jęcek, Wiktoria Szumera oraz Agata Plaga dołączyły do zespołu przed sezonem 2025/2026, natomiast Anđela Ković dołączyła do drużyny w styczniu jako uzupełnienie składu po zimowym oknie transferowym. Po wypełnieniu kontraktu siatkarki będą teraz kontynuować swoje kariery w innych klubach.

Bardzo dziękujemy dziewczynom za miniony sezon. Za ciężką pracę na treningach, występy w naszych barwach i energię, którą wnosiły do drużyny. Wierzymy, że doświadczenie zdobyte zarówno w TAURON Lidze, jak i w rozgrywkach Pucharu CEV zaprocentuje w ich dalszej siatkarskiej karierze. Życzymy im powodzenia i mocno trzymamy za nie kciuki – powiedział Łukasz Kruk, Dyrektor Zarządzający MOYA Radomki Radom

Obecnie w drużynie trwa kompletownie zespołu na nowy sezon. Przypomnijmy, w drużynie zostaje m.in. Krystyna Niemtseva , Kornelia Garita, Iga Marszałkowicz czy Brygida Petrenko.

