Czwarty żłobek w Radomiu od czerwca gotowy na przyjęcie dzieci

W nowym żłobku będzie funkcjonowało 9 w pełni wyposażonych sal z zapleczami sanitarnymi, które pomieszczą łącznie 220 dzieci. Placówka posiada również zewnętrzny plac zabaw.

Kiedy zostałem prezydentem Radomia w grudniu 2014 roku, miałem do dyspozycji tylko jeden żłobek i 100 miejsc. W tym roku – po uruchomieniu placówki na Michałowie oraz utworzeniu dodatkowych miejsc w pozostałych trzech żłobkach – będzie ich już ponad 600. To oznacza, że w praktyce zaspokoimy potrzeby Radomian jeśli chodzi o opiekę żłobkową. Z jednej strony opiekujemy się młodymi mieszkańcami naszego miasta, a z drugiej, dajemy rodzicom szansę na szybki powrót na rynek pracy – mówi prezydent Radosław Witkowski.

Nabór do nowego żłobka już ruszył. Nabór będzie prowadzony w formie papierowej. Kartę zgłoszenia dziecka można pobrać ze strony internetowej www.radomirek.radom.pl, bądź otrzymać w sekretariacie Miejskiego Zespołu Żłobków przy ul. Batalionów Chłopskich 33 i tam też należy złożyć wypełnione dokumenty.

Chcę także przypomnieć, że w tym roku po raz pierwszy, zgodnie z decyzją radnych Rady Miejskiej, w pozostałych trzech żłobkach, w maju rozpocznie się rekrutacja elektroniczna na rok szkolny 2026-2027 – mówi zastępczyni prezydenta Marta Michalska-Wilk.

Budowa żłobka na Michałowie kosztowała 15,4 mln zł. Na realizację inwestycji miasto pozyskało dofinansowanie w kwocie 14 mln 670 tys. zł z Krajowego Planu Odbudowy i budżetu państwa.

Ta inwestycja, tak naprawdę, powstała za pieniądze zewnętrzne. Przy tej okazji warto przypomnieć, że w sumie z KPO do Radomia trafiły środki, z których zrealizowaliśmy inwestycje na ponad 85 mln zł. M.in. powstały trzy Branżowe Centra Umiejętności. Zakupiliśmy też nowe wyposażenie dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Są to więc pieniądze skierowane w te obszary, które gwarantują rozwój naszego miasta – mówi zastępczyni prezydenta Katarzyna Kalinowska.

W Radomiu działają obecnie trzy żłobki: żłobek Nr 1 przy ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 13, żłobek Nr 2 przy ul. Michałowskiej 7 oraz żłobek Nr 3 przy ul. Batalionów Chłopskich 33.