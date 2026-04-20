Mieszkańcy gminy nie chcą by Jedlińsk był miastem! Rozpoczęli zbiórkę podpisów o referendum w sprawie odwołania wójta

Na liście zarzutów wobec wójta Kamila Dziewierza jest niezrealizowanie obietnic wyborczych, a także nepotyzm. Inicjatorom nie podoba się pomysł przekształcenia Jedlińska z gminy w miasto. Ta ostatnia inicjatywa samorządowców doprowadziła do rozpoczęcia zbiórki podpisów.

- Jest oddolna inicjatywa mieszkańców. Nie stoi za tym żadna partia polityczna, żadne ugrupowanie.Po prostu po ostatniej sesji, w której nasz głos w sprawie zmiany statusu gminy na miasto został odrzucony. Zdecydowaliśmy się na taki krok. Przeciwko zmianie zebraliśmy 1138 podpisów. Ponieważ tych spraw trochę się nawarstwiało, więc uznaliśmy, że jest to najlepszy moment, żeby żeby pokazać, że z mieszkańcami trzeba się liczyć, bo to przecież radni i wójt są dla mieszkańców, a nie odwrotnie - mówi Grzegorz Kowalczyk przedstawiciel inicjatywy referendalnej, mieszkaniec gminy Jedlińsk.

By referendum było ważne odpowiednia liczba podpisów musi być zebrana do 15 czerwca.

