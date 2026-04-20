Sprawdamy jak idzie wdrażanie planu naprawczego w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym

Plan naprawczy szpitala do obszerny dokument. Zakłada on zmiany w 41 obszarach działalności szpitala. Chodzi między innymi o rozwój lecznicy, współpracę z Uniwersytetem Radomskim czy innymi lecznicami. Dokument został przyjęty w tamtym roku przez radę miejską.

- Obecnie ten plan jest wdrożony w 30 procentach. Zamierzamy wdrożyć wszelkie założenia przez najbliższe trzy lata. Nie ukrywam, że zmiany wprowadzane przez Narodowy Fundusz Zdrowia nie ułatwiają nam planowania budżetu i wprowadzania zmian - mówi Barbara Łopyta, dyrektor Radomskiego Szpitala Specjalistycznego.

Obecnie zadłużenie szpitala wynosi ponad 230 milionów złotych.

