Sprawdamy jak idzie wdrażanie planu naprawczego w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym

Wojciech Wójcikowski
2026-04-20 13:28

Plan naprawczy w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym został zrealizowany w 30 procentach. Ma on dotyczyć 41 obszarów działalności lecznicy. Dyrekcja przyznaje, że zmiany w finansowaniu usług nie pomagają w wprowadzaniu zmian.

Tochtermana 2

Plan naprawczy szpitala do obszerny dokument. Zakłada on zmiany w 41 obszarach działalności szpitala. Chodzi między innymi o rozwój lecznicy, współpracę z Uniwersytetem Radomskim czy innymi lecznicami. Dokument został przyjęty w tamtym roku przez radę miejską. 

- Obecnie ten plan jest wdrożony w 30 procentach. Zamierzamy wdrożyć wszelkie założenia przez najbliższe trzy lata. Nie ukrywam, że zmiany wprowadzane przez Narodowy Fundusz Zdrowia nie ułatwiają nam planowania budżetu i wprowadzania zmian - mówi Barbara Łopyta, dyrektor Radomskiego Szpitala Specjalistycznego. 

Obecnie zadłużenie szpitala wynosi ponad 230 milionów złotych. 

