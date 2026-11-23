Rewitalizacja zamku w Iłży była pięć lat temu. W ramach rewitalizacji północnej i zachodniej części zamku górnego, nadmurowano mury, wybudowano tarasy widokowe oraz wykonano posadzki w części pomieszczeń. Krótko po zakończeniu tamtego zadania pojawiły się jednak liczne pęknięcia zabudowy oraz osiadanie posadzek pod tarasami. Mimo zgłoszeń i wezwań kierowanych do wykonawcy jeszcze przez poprzednie władze, firma nie przeprowadziła napraw gwarancyjnych. Tłumaczyła, że prace zostały wykonane zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, przy użyciu wskazanych przez nich materiałów budowlanych. W kolejnych latach przygotowano projekt drugiego etapu renowacji, którego celem było trwałe usunięcie usterek, zabezpieczenie murów przed dalszym pękaniem oraz odcięcie ich od wsiąkającej wody opadowej. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę i rozstrzygnięciu przetargu wyłoniono nowego wykonawcę. Podczas prac ujawniono kolejne problemy związane z budową. Stąd zawiadomienie do prokuratury.

Po wykonaniu odkrywek okazało się, że ta struktura, która teoretycznie powinna być w głąb na tej wysokości już stabilna i związana, okazuje się, że ma formę niekiedy sypkiego piasku.W związku z powyższym, że wykonawca nie chce podjąć działań gwarancyjnych. Zawiadomiliśmy prokuraturę . Stan obiektu może zagrażać osobom osobom postronnym, zwiedzającym, ale także mieszkańcom. W związku z tym boimy się o to, że może dojść do jakiejś katastrofy budowlanej - mówi Marek Łuszczek burmistrz Iłży.

Obecnie zlecono kolejną ekspertyzę, która ma ocenić skalę problemu. Ma być ona gotowa w połowie grudnia.