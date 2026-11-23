Pół wieku doświadczenia ERKADO: Co 50-lecie producenta oznacza dla Twojego spokoju?

Kolekcja ICONIC powstała w szczególnym momencie, na 50-lecie marki ERKADO. Firma przebyła drogę od rodzinnego zakładu stolarskiego w Gościeradowie do pozycji lidera polskiej stolarki, wysyłającego swoje produkty do ponad 40 krajów. Dla Ciebie jako inwestora ten jubileusz przekłada się na bezpieczeństwo zakupu. Kto szuka wyłącznie najniższej ceny w przypadkowych punktach, akceptuje ryzyko i kompromisy, które wychodzą na jaw po roku użytkowania. Wybierając producenta z półwiecznym zapleczem technologicznym, zyskujesz powtarzalną jakość, stabilną gwarancję i rozwiązania przetestowane w tysiącach domów.

Autor: Fabryka ERKADO Gościeradów/ Materiały prasowe

W serii ICONIC za dopracowanym wzornictwem kryje się solidna inżynieria, która rozwiązuje codzienne problemy domowników:

Ukryte zawiasy ERKADO MASTER SLAVE (z 10-letnią gwarancją): W drzwiach bezprzylgowych (czyli takich, w których skrzydło tworzy z ościeżnicą jedną, gładką płaszczyznę) skrzydła potrafią po kilku miesiącach osiąść i ocierać o futrynę. Tutaj zastosowano zawiasy regulowane w trzech płaszczyznach zwykłym kluczem imbusowym, bez zdejmowania drzwi. Skrzydło zachowuje stabilność, a zamek magnetyczny zawsze trafia na swoje miejsce.

W drzwiach bezprzylgowych (czyli takich, w których skrzydło tworzy z ościeżnicą jedną, gładką płaszczyznę) skrzydła potrafią po kilku miesiącach osiąść i ocierać o futrynę. Tutaj zastosowano zawiasy regulowane w trzech płaszczyznach zwykłym kluczem imbusowym, bez zdejmowania drzwi. Skrzydło zachowuje stabilność, a zamek magnetyczny zawsze trafia na swoje miejsce. Powierzchnia ST CPL z powłoką Anti Finger: Matowe i ciemne drzwi wyglądają szlachetnie, ale w domach pełnych życia szybko zbierają ślady dłoni. Specjalna powłoka ogranicza widoczność odcisków palców i chroni przed zarysowaniami, dzięki czemu nie musisz polerować skrzydła po każdym przejściu przez korytarz.

Matowe i ciemne drzwi wyglądają szlachetnie, ale w domach pełnych życia szybko zbierają ślady dłoni. Specjalna powłoka ogranicza widoczność odcisków palców i chroni przed zarysowaniami, dzięki czemu nie musisz polerować skrzydła po każdym przejściu przez korytarz. Hybrydowa ościeżnica Aqua Stop: Wilgoć w łazience czy kuchni to główny powód puchnięcia i rozwarstwiania się tradycyjnych futryn z płyty MDF. Ościeżnica Aqua Stop wykonana jest z materiałów odpornych na chłonięcie wody, co chroni ją przed odkształceniem nawet przy bezpośrednim kontakcie z wilgocią.

Wilgoć w łazience czy kuchni to główny powód puchnięcia i rozwarstwiania się tradycyjnych futryn z płyty MDF. Ościeżnica Aqua Stop wykonana jest z materiałów odpornych na chłonięcie wody, co chroni ją przed odkształceniem nawet przy bezpośrednim kontakcie z wilgocią. Szerokości połówkowe bez dopłat i fabryczne nawierty: Jeśli remontujesz mieszkanie w starszym budownictwie w Radomiu, otwory w murze rzadko trzymają współczesne normy. Możliwość zamówienia skrzydeł w wymiarach pośrednich (65, 75, 85, 95 cm) bez dopłaty oszczędza Ci kosztownego kucia ścian i bałaganu. Z kolei fabryczne otwory pod klamkę skracają czas pracy montażystów i dają pewność, że okleina wokół szyldu nie odpryśnie podczas wiercenia w domu.

Autor: Wygenerowane przez AI ERKADO Iconic SLIT 4 popielaty st cpl

Przegląd kolekcji ERKADO ICONIC: 8 sposobów na świadome kształtowanie przestrzeni

W całej kolekcji obowiązuje zasada, że forma wynika z konstrukcji. Detale nie są tu przypadkowymi doklejkami, ale efektem precyzyjnego frezowania (żłobienia w materiale), zaobleń i zestawiania płaszczyzn. Wszystkie skrzydła są dostępne w wersjach przylgowych, bezprzylgowych oraz rewersyjnych (otwieranych do wewnątrz korytarza lub pokoju przy zachowaniu gładkiej linii od strony zewnętrznej), a także w podwyższonym wymiarze 2112 mm.

PULSAR (ornament) – dekoracja ukryta w geometrii i świetle

W modelu PULSAR uwagę przykuwa detal powstający na styku czterech zaoblonych płycin (czyli wewnętrznych pól wypełniających ramę drzwi). Zamiast dokładać ozdobniki, projektanci odjęli część materiału na rogach, tworząc kształt przypominający rozbłysk gwiazdy.

Cechy charakterystyczne: Konstrukcja ramowa z miękko wyprofilowanymi krawędziami płycin. Bazę pod nimi może stanowić czarna płycina, szkło przezroczyste, mleczne, czarna szyba VSG (bezpieczne szkło klejone), lustro lub materiał w kolorze skrzydła.

Konstrukcja ramowa z miękko wyprofilowanymi krawędziami płycin. Bazę pod nimi może stanowić czarna płycina, szkło przezroczyste, mleczne, czarna szyba VSG (bezpieczne szkło klejone), lustro lub materiał w kolorze skrzydła. Praktyczna wskazówka do Twojego wnętrza: To rozwiązanie ma sens w korytarzach bez okien, do których wpada mało dziennego światła. Wybierając bazę ze szkła lub lustra, wpuszczasz do przedpokoju subtelne refleksy, które zmieniają się w zależności od pory dnia, zachowując pełną dyskrecję w pokojach.

KUMIKO (rytm) – architektoniczny porządek zamiast chaosu

Model oparty na powtarzalnych modułach zaoblonych płycin o różnej wielkości. Tutaj najważniejsza jest relacja między sąsiadującymi elementami, która nadaje skrzydłu pionowy rytm.

Cechy charakterystyczne: Wyraźne, geometryczne sekwencje modułów w konstrukcji ramowej, wykończone w 8 matowych odcieniach (m.in. kaszmir, szałwia, kamiennoszary, popielaty) z sześcioma wariantami bazy pod płycinami.

Wyraźne, geometryczne sekwencje modułów w konstrukcji ramowej, wykończone w 8 matowych odcieniach (m.in. kaszmir, szałwia, kamiennoszary, popielaty) z sześcioma wariantami bazy pod płycinami. Praktyczna wskazówka do Twojego wnętrza: KUMIKO wprowadza wizualny ład do salonów i przestronnych holi. Jeśli w jednym ciągu komunikacyjnym masz kilka par drzwi, ten model uporządkuje przestrzeń i sprawi, że wnętrze będzie wyglądało spójnie bez potrzeby wieszania dodatkowych dekoracji na ścianach.

Autor: Wygenerowane przez AI ERKADO Iconic KUMIKO 2 szałwia st cpl

SLIT (cień) – precyzyjna szczelina w miejsce oklepanych lameli

W klasycznych drzwiach kasetony stykają się ze sobą. W modelu SLIT zostały świadomie odsunięte o dokładnie 5 milimetrów. Ta niewielka przerwa pozwala światłu narysować na skrzydle wyraźny kontur.

Cechy charakterystyczne: Konstrukcja ramowa z listewkami na płycinach, oddzielonymi równą, czarną szczeliną. Model dostępny zarówno w gładkich matach ST CPL, jak i w wyrazistych dekorach drewnopodobnych PREMIUM (np. dąb natur, orzech classic).

Konstrukcja ramowa z listewkami na płycinach, oddzielonymi równą, czarną szczeliną. Model dostępny zarówno w gładkich matach ST CPL, jak i w wyrazistych dekorach drewnopodobnych PREMIUM (np. dąb natur, orzech classic). Praktyczna wskazówka do Twojego wnętrza: Jeśli szukasz mądrej alternatywy dla wszechobecnych w ostatnich latach lameli ściennych lub tradycyjnej boazerii, SLIT w dekorze drewna z czarną szczeliną nawiąże do nowoczesnej stolarki meblowej. Daje dynamiczny efekt światłocienia, który nie wyjdzie z mody za dwa sezony.

BLUR (przenikanie) – miękkie światło i opływowa lekkość

Projekt nawiązujący do stylu Streamline Moderne i architektury dawnych transatlantyków, gdzie zaokrąglone przeszklenia łagodziły surową geometrię wnętrz.

Cechy charakterystyczne: Konstrukcja ramowa z wyprofilowanymi, zaoblonymi na rogach przeszkleniami (od szerokich tafli po wąskie, pionowe pasy). Do wyboru szkło przezierne, mleczne, czarne oraz szyby typu Relief i Point, które delikatnie filtrują i zniekształcają obraz.

Konstrukcja ramowa z wyprofilowanymi, zaoblonymi na rogach przeszkleniami (od szerokich tafli po wąskie, pionowe pasy). Do wyboru szkło przezierne, mleczne, czarne oraz szyby typu Relief i Point, które delikatnie filtrują i zniekształcają obraz. Praktyczna wskazówka do Twojego wnętrza: Model BLUR ze szkłem Relief świetnie sprawdza się między wiatrołapem a salonem, w gabinecie lub w kuchni. Przeszklenie nie pokazuje wprost tego, co dzieje się po drugiej stronie, lecz miękko filtruje widok i pozwala światłu swobodnie przepływać między pokojami. Świetnie zgrywa się z modnymi dziś obłymi sofami, zaokrąglonymi stołami czy łukami we wnętrzach.

Autor: Wygenerowane przez AI ERKADO Iconic BLUR 3 jasnoszary st cp

NAVAT (podział) – wyeksponowana precyzja połączeń

Zamiast ukrywać miejsca styku materiałów, projektanci modelu NAVAT uczynili z nich główny atut skrzydła. Cztery płaszczyzny zostały rozsunięte, tworząc logiczną, asymetryczną kompozycję.

Cechy charakterystyczne: Płytowa konstrukcja przecięta precyzyjnym czarnym frezem o przekroju litery U. Linie zbiegają się w jednym punkcie, w którym umieszczono zlicowaną z powierzchnią czarną intarsję (czyli dekoracyjną wstawkę wpuszczoną w skrzydło na równo z okleiną) w kształcie prostokąta.

Płytowa konstrukcja przecięta precyzyjnym czarnym frezem o przekroju litery U. Linie zbiegają się w jednym punkcie, w którym umieszczono zlicowaną z powierzchnią czarną intarsję (czyli dekoracyjną wstawkę wpuszczoną w skrzydło na równo z okleiną) w kształcie prostokąta. Praktyczna wskazówka do Twojego wnętrza: W dekorach drewnopodobnych rozległe płaszczyzny modelu NAVAT bardzo dobrze eksponują naturalny rysunek słojów, a czarne linie dodają im nowoczesnego sznytu. To bezpieczny wybór do nowoczesnych domów, w których liczy się architektoniczna dyscyplina i łatwość utrzymania gładkiej powierzchni w czystości.

FLASK (punkt) – siła minimalistycznego detalu

FLASK opiera się na zasadzie, że najmniejsze znaki potrafią uporządkować największą płaszczyznę. Cały rysunek skrzydła koncentruje się wokół dwóch niewielkich punktów.

Cechy charakterystyczne: Gładkie skrzydło płytowe z pionowymi i poziomymi czarnymi frezami w kształcie litery U, które spotykają się przy dwóch okrągłych, czarnych intarsjach. Cztery warianty układu linii (FLASK 1–4).

Gładkie skrzydło płytowe z pionowymi i poziomymi czarnymi frezami w kształcie litery U, które spotykają się przy dwóch okrągłych, czarnych intarsjach. Cztery warianty układu linii (FLASK 1–4). Praktyczna wskazówka do Twojego wnętrza: Ponieważ we wszystkich czterech wariantach tego modelu okrągłe punkty znajdują się w zbliżonej strefie przy klamce, możesz zamontować różne układy frezowania w sąsiednich pokojach (np. FLASK 1 do sypialni, FLASK 3 do łazienki). Zyskasz urozmaicenie w korytarzu przy zachowaniu pełnej spójności wizualnej całego piętra.

Autor: Wygenerowane przez AI ERKADO Iconic FLASK 1 dąb natur premium

GRID (głębia) – klasyczne drzwi płycinowe w nowoczesnym wydaniu

Tradycyjny motyw ramy, znany z historycznych kamienic i klasycznych dworków, został tu przełożony na język współczesnej architektury. Płaskie skrzydło buduje trójwymiarowy efekt za pomocą światła.

Cechy charakterystyczne: Skrzydło w konstrukcji płytowej z wklejanymi płycinami otoczonymi delikatnie zaobloną ramką i cofniętą, czarną szczeliną.

Skrzydło w konstrukcji płytowej z wklejanymi płycinami otoczonymi delikatnie zaobloną ramką i cofniętą, czarną szczeliną. Praktyczna wskazówka do Twojego wnętrza: Dopiero na żywo widać, jak zaoblona krawędź w modelu GRID pracuje z oświetleniem sufitowym, tworząc subtelną linię cienia. W okleinie drewnopodobnej ociepli klasyczne wnętrze, natomiast w jednobarwnym supermacie (np. kaszmir lub kamiennoszary) z czarną szczeliną świetnie dopełni styl modern classic oraz nowoczesny minimalizm.

AURA (rama) – oprawa, która zmienia proporcje ściany

Czasami nie trzeba zmieniać samego skrzydła, aby wejście do pokoju nabrało innego wyrazu – wystarczy zmienić sposób jego oprawienia. AURA to rodzina trzech autorskich profili montowanych do standardowej ościeżnicy, bez ingerencji w konstrukcję drzwi:

AURA.1: Łagodnie zaokrągla przejście między ścianą a futryną oraz podwyższa górną belkę. Usuwa ostre kąty proste, uspokaja przestrzeń i optycznie podwyższa drzwi.

Łagodnie zaokrągla przejście między ścianą a futryną oraz podwyższa górną belkę. Usuwa ostre kąty proste, uspokaja przestrzeń i optycznie podwyższa drzwi. AURA.2: Wykorzystuje łączenie bufiastych, obłych profili. Optycznie poszerza wejście i wprowadza klimat wzornictwa połowy XX wieku (Mid-Century Modern), w którym cień między zaobleniami zastępuje tradycyjną dekorację.

Wykorzystuje łączenie bufiastych, obłych profili. Optycznie poszerza wejście i wprowadza klimat wzornictwa połowy XX wieku (Mid-Century Modern), w którym cień między zaobleniami zastępuje tradycyjną dekorację. AURA.3: Buduje wokół wejścia kaskadowe, schodkowe płaszczyzny inspirowane klasycznymi portalami i stylem Art Deco. Sprawia, że drzwi przestają wyglądać jak element budowlany, a stają się pełnoprawnym meblem podkreślającym rangę salonu czy gabinetu.

Porównanie modeli z kolekcji ERKADO ICONIC

Model Cechy charakterystyczne Efekt we wnętrzu PULSAR Zaoblone płyciny z wyciętym na styku ornamentem i wyborem bazy (szkło, lustro, czerń) Przyciąga wzrok detalem, wpuszcza dyskretne refleksy światła do ciemniejszych korytarzy KUMIKO Powtarzalne moduły zaoblonych płycin tworzące pionowe sekwencje Porządkuje przestrzeń, wprowadza architektoniczny rytm i harmonię w holach SLIT Kasetony odsunięte od siebie o 5 mm z wyraźną, czarną szczeliną Nowoczesny efekt światłocienia, trwała alternatywa dla ściennych lameli i boazerii BLUR Opływowe, zaokrąglone przeszklenia z opcją szkła filtrującego (Relief, Point) Łączy pomieszczenia światłem, zmiękcza geometrię wnętrza i gwarantuje prywatność NAVAT Płaskie skrzydło z czarnymi frezami typu U i prostokątną, zlicowaną intarsją Podkreśla nowoczesny minimalizm, w okleinach drewnianych eksponuje rysunek słojów FLASK Proste podziały frezowane skupione wokół dwóch okrągłych intarsji Pozwala łączyć różne warianty podziałów w sąsiednich pokojach przy zachowaniu spójności GRID Płaskie skrzydło z wklejanymi płycinami, zaobloną ramką i czarną linią cienia Trójwymiarowa głębia na płaskim skrzydle, pomost między klasyką a nowoczesnością AURA Trzy warianty profilowanych opasek montowanych do standardowej ościeżnicy Optycznie podwyższa lub poszerza wejście, nadaje drzwiom rangę mebla (Mid-Century / Art Deco)

Autor: Wygenerowane przez AI ERKADO Iconic NAVAT 2 biały st cpl

Zobacz kolekcję ICONIC w Radomiu i wybierz drzwi ze spokojem na lata

Zdjęcia na ekranie telefonu czy komputera nie oddadzą tego, jak jedwabisty w dotyku jest supermat ST CPL z powłoką Anti Finger ani jak pięciomilimetrowa szczelina w modelu SLIT pracuje ze światłem. Małe punkty sprzedaży bez zaplecza nie są w stanie pokazać Ci tych detali, a zakup drzwi na kilkanaście lat „w ciemno” z katalogu często kończy się rozczarowaniem po montażu. W naszym salonie DrzwiRadom.pl RuckZuck Radom już wkrótce modele z premierowej kolekcji ERKADO ICONIC pojawią się na ekspozycji, jednak już dziś dysponujemy próbnikiem wykończeń, przekrojami i pełną dokumentacją techniczną, dzięki którym bezpiecznie zaplanujesz swój zakup.

W naszej codziennej pracy stawiamy na wiedzę i odpowiedzialność, prowadząc Cię za rękę przez cały proces. Zaczynamy od uważnego wysłuchania Twoich potrzeb oraz bezpłatnego, dokładnego pomiaru w Twoim domu lub mieszkaniu, gdzie sprawdzamy grubość murów, krzywizny ścian i kierunki otwierania. Następnie w naszym radomskim salonie pokazujemy na żywo próbki oklein i konstrukcje zawiasów, edukując i wyjaśniając różnice w trwałości materiałów, abyś podjął świadomą decyzję dopasowaną do rytmu życia Twojej rodziny. Kiedy wybierzesz swój model, przygotowujemy uczciwą, przejrzystą wycenę. Uwzględniamy w niej każdy detal, od ościeżnic i opasek, przez klamki, aż po podcięcia wentylacyjne, bez ukrytych kosztów wyskakujących w połowie zamówienia. Kolejny krok to niezawodny montaż w wykonaniu naszych doświadczonych ekip, które dbają o każdy milimetr szczeliny, precyzyjną regulację zawiasów MASTER SLAVE i porządek po skończonej pracy. Bierzemy pełną odpowiedzialność za produkt i usługę, dając Ci długoletni abonament spokoju oraz pewność, że Twoje nowe drzwi będą działać bezawaryjnie i cieszyć oko przez dekady.

Odwiedź nasz salon DrzwiRadom.pl w Radomiu lub skontaktuj się z nami, aby umówić bezpłatny pomiar. Porozmawiajmy o Twoim wnętrzu i wspólnie dobierzmy rozwiązania, z których będziesz dumny każdego dnia.

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ul. 1905 Roku 9

26-600 Radom

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