Nielegalny demontaż pod Grójcem

Do pierwszej interwencji doszło 15 listopada na terenie jednej z posesji w powiecie grójeckim. Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu ustalili, że może tam działać tak zwana samochodowa dziupla.

Podejrzenia policjantów potwierdziły się. Na miejscu zatrzymano dwóch mężczyzn w wieku 42 i 43 lat, pochodzących z Warszawy i Pruszkowa. W chwili wejścia funkcjonariuszy demontowali elementy pojazdów.

Policjanci zabezpieczyli siedem samochodów: Audi, Land Rovera, Toyotę, Volvo, dwa busy Renault oraz Mercedesa poszukiwanego przez niemieckie służby. Łączna wartość pojazdów i zdemontowanych części przekracza 600 tysięcy złotych.

Śledczy ustalili również, że magazyn został wynajęty pod pretekstem przechowywania i serwisowania okien. Osoba wynajmująca miała posługiwać się danymi innej osoby.

W trakcie dalszych czynności policjanci przeszukali dwa kontenery na terenie powiatów warszawskiego i wołomińskiego. Znaleźli tam części pochodzące z Mercedesa skradzionego w Niemczech oraz Volvo, które zniknęło z terenu powiatu makowskiego. Obie kradzieże miały miejsce w sierpniu 2026 roku.

Zatrzymani usłyszeli zarzuty paserstwa. Wobec obu zastosowano poręczenia majątkowe w wysokości 50 tysięcy złotych, dozór policji, zakaz opuszczania kraju oraz zakaz wzajemnego kontaktowania się. 42-latek odpowie w warunkach recydywy. Grozi mu do 15 lat pozbawienia wolności.

Skradzione Maserati odnalezione pod Wyszkowem

Do kolejnej interwencji doszło 12 listopada w gminie Zabrodzie. Policjanci z Wyszkowa zastali w stodole trzech mężczyzn podczas demontażu Maserati.

Samochód został skradziony w okolicach Wrocławia dwa dni wcześniej. Jego wartość oszacowano na blisko 270 tysięcy złotych.

W związku ze sprawą policjanci zatrzymali łącznie cztery osoby w wieku od 33 do 40 lat. Dwóch zatrzymanych było poszukiwanych przez wymiar sprawiedliwości w celu odbycia wcześniej orzeczonych kar.

Cała czwórka usłyszała zarzuty paserstwa. Wszyscy zostali tymczasowo aresztowani. Za zarzucane im przestępstwo grozi do 10 lat pozbawienia wolności.

Obie sprawy są prowadzone przez mazowieckich policjantów. Postępowanie dotyczące nielegalnego punktu demontażu pod Grójcem nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Grójcu.

ŹRÓDŁO: Mazowiecka Policja