Dane pacjentów mają być pod większą kontrolą. Szpital na Józefowie otrzymał 13 milionów złotych na rozwój sieci informatycznej

2026-03-26 13:59

Dane pacjentów mają być bezpieczne a lecznica ma zyskać ochronę przed atakami hakerskimi.13 milionów złotych otrzymał Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu na modernizację infrastruktury cyfrowej.

Autor: Wojciech Wójcikowski

11 milionów złotych pochodzi z Krajowego Planu Odbudowy. Zaś dwa miliony złotych zaś pochodzą z sejmiku województwa mazowieckiego. Pozyskane fundusze zostaną przeznaczone na rozbudowę i modernizację sieci informatycznej. 

 - Dzięki tym środkom rozbudujemy nasze systemy IT, wzmocnimy cyberbezpieczeństwo i zwiększymy odporność szpitala na awarię oraz utratę danych. Zintegrujemy systemy informatyczne, zdigitalizujemy dokumentację medyczną oraz wprowadzimy nowoczesne narzędzia oparte na sztucznej inteligencji. To inwestycja w nowoczesny, bezpieczny i cyfrowy szpital przygotowany na wyzwania współczesnej medycyny - mówi Bożenna Pacholczak prezes Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu. 

Przypomnijmy. W marcu szpital na Józefowie otrzymał również 25 milionów na rozwój kardiologii w lecznicy. 

