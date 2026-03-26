Dane pacjentów mają być pod większą kontrolą. Szpital na Józefowie otrzymał 13 milionów złotych na rozwój sieci informatycznej

11 milionów złotych pochodzi z Krajowego Planu Odbudowy. Zaś dwa miliony złotych zaś pochodzą z sejmiku województwa mazowieckiego. Pozyskane fundusze zostaną przeznaczone na rozbudowę i modernizację sieci informatycznej.
- Dzięki tym środkom rozbudujemy nasze systemy IT, wzmocnimy cyberbezpieczeństwo i zwiększymy odporność szpitala na awarię oraz utratę danych. Zintegrujemy systemy informatyczne, zdigitalizujemy dokumentację medyczną oraz wprowadzimy nowoczesne narzędzia oparte na sztucznej inteligencji. To inwestycja w nowoczesny, bezpieczny i cyfrowy szpital przygotowany na wyzwania współczesnej medycyny - mówi Bożenna Pacholczak prezes Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu.
Przypomnijmy. W marcu szpital na Józefowie otrzymał również 25 milionów na rozwój kardiologii w lecznicy.
