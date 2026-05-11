Egzamin ósmoklasisty wystartował. Ponad 2000 uczniów w radomskich szkołach rozpoczęło zmagania

W tegorocznej sesji egzaminacyjnej na terenie Radomia bierze udział ponad 2 tysiące uczniów z placówek publicznych i niepublicznych. Maraton potrwa trzy dni. Na start uczniowie napiszą egzamin z języka polskiego, następnie z matematyki. Maraton zakończy się egzaminem z języka obcego.
Trzymamy bardzo mocno kciuki, życzymy wszystkim uczniom powodzenia. Jestem przekonana, że te osiem lat nauki w szkole zaprocentuje. Miejsce w szkole ponadpodstawowej znajdzie każdy uczeń szkoły podstawowej. Natomiast o tym wymarzonym kierunku i wymarzonej szkole, będzie właśnie decydował ten egzamin i ilość punktów, jaką młodzi ludzie na tym egzaminie uzyskają – mówi Katarzyna Kalinowska, wiceprezydent Radomia.
Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Wyniki egzaminu uczniowie poznają 3 lipca.
ZOBACZCIE TAKŻE NASZĄ GALERIĘ: Nadleśnictwo Marcule blisko świętokrzyskiego