Dzika zwierzyna przy drogach. Mazowiecka Policja apeluje do kierowców o ostrożność

Anna Badowska
2026-05-14 9:24

Wiosna to okres wzmożonej aktywności dzikich zwierząt, które coraz częściej pojawiają się w pobliżu dróg. Policja ostrzega, że chwila nieuwagi i zbyt duża prędkość mogą doprowadzić do groźnego zderzenia. Funkcjonariusze przypominają także, jak zachować się po kolizji z sarną, dzikiem czy jeleniem.

Autor: Redakcja Informacyjna AI/ Wygenerowane przez AI Na pustej, asfaltowej drodze, której biała przerywana linia dzieli ją na dwa pasy, widoczny jest mały, ciemny dzik, stojący na środku. Droga otoczona jest po obu stronach gęstymi, ciemnozielonymi drzewami, tworzącymi wrażenie tunelu. W oddali, mgliste niebo i zamglony horyzont nadają scenie ponury, szary odcień, a po bokach drogi stoją białe słupki z pomarańczowymi odblaskami.

Mazowieccy policjanci apelują do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności na trasach przebiegających przez lasy, pola i łąki. Jak podkreślają funkcjonariusze, dzikie zwierzęta mogą niespodziewanie wtargnąć na jezdnię, a kierowca często ma zaledwie ułamki sekund na reakcję.  

Pamiętajmy, że tam, gdzie na drogach mamy znaki ostrzegawcze, musimy zachować szczególną ostrożność, bez względu na to, czy są to znaki mówiące o dzikiej zwierzynie, czy zwierzętach gospodarczych. Obowiązkiem kierowcy w takich miejscach jest zdjęcie nogi z gazu i baczne obserwowanie całego otoczenia drogi – mówi aspirant Marcin Sawicki z Mazowieckiej Policji.

Największe ryzyko pojawienia się zwierzyny na drodze występuje o świcie i o zmierzchu. To właśnie wtedy zwierzęta są najbardziej aktywne i przemieszczają się między siedliskami w poszukiwaniu pożywienia. Policja przypomina, że oślepione światłami reflektorów zwierzę często zatrzymuje się w bezruchu zamiast uciekać.  

Policja przypomina również, że zwierzęta często poruszają się stadami. Jeśli przez jezdnię przebiegnie jedna sarna lub dzik, istnieje duże prawdopodobieństwo, że za chwilę pojawią się kolejne osobniki.  

W przypadku zderzenia z dzikim zwierzęciem kierowca powinien przede wszystkim zabezpieczyć miejsce zdarzenia — włączyć światła awaryjne i ustawić trójkąt ostrzegawczy. Służby apelują także, by nie podchodzić do rannego zwierzęcia, które może być agresywne lub znajdować się w szoku. Każde takie zdarzenie należy zgłosić pod numer alarmowy 112.  

