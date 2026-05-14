Noc Muzeów 2026 w Radomiu: Sztuka, historia i muzyka po zmroku. Miasto szykuje wyjątkowy weekend atrakcji

Już w piątek, 15 maja, wydarzenia rozpoczną się w Radomskim Klubie Środowisk Twórczych i Galerii „Łaźnia”, gdzie zaplanowano warsztaty „Czy pomniki mają oczy?”, tworzenie kolaży oraz zwiedzanie wystawy „Przemiany”. Tego samego wieczoru Muzeum im. Witolda Gombrowicza we Wsoli zaprosi na „ARGENTYNAcje”. W programie znajdzie się monodram Artura Krajewskiego, prezentacja korespondencji pisarza oraz koncert tang Astora Piazzolli. Dla uczestników przygotowano także bezpłatny autobus z Radomia.

Główna część Nocy Muzeów odbędzie się w sobotę, 16 maja. Muzeum im. Jacka Malczewskiego przygotowało wydarzenie pod hasłem „Czy pamiętasz tę noc w Zakopanem?”. Na odwiedzających czekać będą koncerty, muzyka lat 20. i 30., pokazy mody retro, warsztaty archeologiczne i astronomiczne oraz oprowadzania kuratorskie.

Bogaty program zapowiada również Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia”. Zwiedzający zobaczą wystawy „Kocham Cię” i „Kwiato-stany”, wezmą udział w warsztatach dla dzieci, obejrzą pokaz mody inspirowany haftem wilanowskim i wysłuchają koncertu zespołu Funktime. Zaplanowano także projekcje filmowe.

W Kamienicy Deskurów organizatorzy radomska Resursa Obywatelska przygotowała „Noc żywych figur”, czyli historyczne inscenizacje oraz wystawy poświęcone radomskiemu przemysłowi i twórczości Pabla Picassa. Na uczestników czekać będą także postaci z epoki PRL i wyjątkowy klimat dawnych lat.

Do akcji włączą się również strażacy z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, Instytut Pamięci Narodowej, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych oraz projekt „Rewitalizacja” w Kamienicy Starościńskiej, gdzie odbędzie się gra miejska, pokazy numizmatyczne i prezentacje archeologiczne.

Noc Muzeów wyjdzie także poza Radom. W Orońsku Centrum Rzeźby Polskiej przygotowało Dzień Wernisaży i nocne zwiedzanie parku rzeźby. W programie znalazły się spotkania z artystami oraz otwarcie nowych wystaw. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, jednak obowiązują wejściówki.

