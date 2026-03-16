Do wydania jest 35 mln złotych. Ruszył nabór do programu "Mazowsze dla sportu"

Daria Żurowska
2026-03-16 14:11

Samorząd Województwa Mazowieckiego ogłosił nabór do programu "Mazowsze dla sportu". Gminy i powiaty mogą ubiegać się o środki m.in na budowę, przebudowę, modernizacje czy remonty obiektów sportowych. Wnioski można składać do 7 kwietnia.

Mazowsze dla sportu

Autor: mazovia.pl/ Materiały prasowe

Gminy i powiaty mogą ubiegać się o środki na budowę, przebudowę, modernizację i remont obiektów sportowych tj. boisko, baseny, korty czy hale sportowe.  Ruszyła dziewiąta edycja programu "Mazowsze dla sportu". Do rozdysponowania w tym toku jest 35 mln złotych. 

Wnioski mogą składać gminy i powiaty z całego Mazowsza. Dofinansowanie może wynieść maksymalnie do 75 proc. kosztów kwalifikowanych zadania i nie może przekroczyć 350 tys. zł - mówi marszałek Adam Struzik

Wnioski można składać do 7 kwietnia.  Można to zrobić elektronicznie za pomocą profilu zaufanego ePUAP, poprzez system e-Doręczeń, pocztą i osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. 

