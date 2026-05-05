To była wyjątkowo droga jazda! 2,5 tys. złotych mandatu dla 30 latka, kóry jechał hulajnogą pod wpływem alkoholu

Wojciech Wójcikowski
2026-05-05 14:42

2,5 tys. złotych mandatu otrzymał 30 latek, który jechał w Radomiu hulajnogą elektryczną Badanie alkomatem wykazało 0,6 promila alkoholu. Policja po raz kolejny apelują do kierujących hulajnogami o ostrożność

Autor: Redakcja Publicystyczna AI/ Wygenerowane przez AI Przednia część czarnej hulajnogi elektrycznej dominuje w lewej części kadru. Na kierownicy, z szarymi, perforowanymi uchwytami, zawieszony jest czarny kask z otworami wentylacyjnymi, a czerwony kabel biegnie w dół wzdłuż kierownicy. W tle, w silnym rozmyciu, widać ulicę z niewyraźnymi sylwetkami ludzi i zarysami budynków.

Kierujący hulajnogą jechał nią po drodze dla rowerów. Badanie alkomatem wskazało, że ma 0,6 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. 

 - Zwolennicy podróży hulajnogą elektryczną muszą pamiętać, że korzystanie z jednośladu wiąże się ze znajomością i stosowaniem przepisów. Dlatego przypominamy, kierujący hulajnogą elektryczną jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić – z prędkością dopuszczalną 20 km/h. Dodatkowo jest obowiązany korzystać z jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km/h, w przypadku gdy brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów – z prędkością dopuszczalną 20 km/h - mówi Justyna Jaśkiewicz z radomskiej policji. 

Dzieci mogą korzystać z hulajnogi elektrycznej po ukończeniu 13 roku życia. 

