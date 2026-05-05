Przechodzi na sportową emeryturę. Leandro po 14 latach gry w Radomiaku kończy karierę piłkarską

Leo rozpoczął przygodę z Radomiakiem zimą 2012 roku. Przez ten czas występował na poziomie III, II i I ligi a także Ekstraklasy, W trwającym obecnie sezonie wchodził na ostatnie minuty w meczu z Arką Gdynia i Pogonią Szczecin. W barwach Radomiaka rozegrał do tej pory 375 spotkań, zdobywając 121 bramek. W rozgrywkach Ekstraklasy wystąpił 84 razy, strzelając 6 goli.

Budowa radomskiego „Medyka” na finiszu

To dorobek, który jasno pokazuje jego znaczenie dla zespołu. W przypadku Leândro równie istotne jest jednak to, czego nie sposób ująć w liczbach - charakter, konsekwencja i przywiązanie do barw. Przez lata był jednym z filarów drużyny i zawodnikiem, który niezależnie od poziomu rozgrywek dawał zespołowi jakość i pewność. Dla kibiców stał się legendą, dla drużyny był liderem, a dla klubu - historią, której nie da się opowiedzieć bez jego nazwiska - czytamy na stronie rksradomiak.pl

Mecz z Lechem Poznań odbędzie się w sobotę , 16 maja o godz 20.15. Klub przygotowuje na ten dzień specjalne atrakcje.

Zobaczcie także naszą galerie zdjęć: AKCJA SADZENIE LASU Z NADLEŚNICTWEM RADOM