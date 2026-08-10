Dominik Hołuj na Olszynce Grochowskiej. 17-latek odwiedził zaplecze PKP Intercity

Wizyta była częścią programu wsparcia Fundacji Grupy PKP. Dominik otrzymał stypendium i został objęty programem mentoringowym. Nastolatek chce w przyszłości związać swoją karierę zawodową z koleją.

Podczas wizyty na Olszynce Grochowskiej Dominik zobaczył miejsca, które na co dzień nie są dostępne dla pasażerów. Odwiedził Warsztat Utrzymania Technicznego Alstom, gdzie serwisowane są pociągi Pendolino. Zobaczył również całoroczną myjnię, halę napraw wagonów, lokomotywownię i halę całopociągową.

Jednym z punktów wizyty było stanowisko szkoleniowe dla maszynistów. Dominik mógł sprawdzić swoje umiejętności w nowoczesnym symulatorze jazdy pociągiem.

17-latek został ciężko ranny 14 lutego w Woli Bierwieckiej pod Radomiem. Pomagał wtedy kobiecie z wózkiem wysiąść z pociągu. W wyniku wypadku doznał poważnych obrażeń i obecnie porusza się na wózku.

W sprawie wypadku prowadzone jest śledztwo. Kierownik pociągu Kolei Mazowieckich usłyszał zarzuty. Śledczy zarzucają mu między innymi przedwczesne przekazanie maszyniście sygnału do odjazdu. Grozi mu do 8 lat więzienia.

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