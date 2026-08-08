Wsola: Renault uderzyło w słup i stanął w płomieniach. 49-latek trafił do szpitala

Anna Badowska
Anna Badowska
2026-08-08 18:53

Do zdarzenia doszło przed godziną 16 na ulicy Warszawskiej we Wsoli. Renault, którym kierował 49-letni mężczyzna, uderzyło w słup, a następnie pojazd się zapalił. Kierowca został przewieziony do szpitala na badania.

Straż pożarna
Autor: Fotodax/ Shutterstock

Jak wynika z informacji przekazanych przez dyżurnego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu , w zdarzeniu brał udział tylko jeden pojazd. Przed przyjazdem służb pomocy kierowcy udzielali świadkowie.

Na miejsce skierowano trzy zastępy straży pożarnej. Strażacy zajęli się gaszeniem płonącego samochodu i zabezpieczeniem miejsca zdarzenia.

49-letni mężczyzna został przewieziony do szpitala. Policja ustala okoliczności i przyczynę zdarzenia.

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