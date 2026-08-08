Wsola: Renault uderzyło w słup i stanął w płomieniach. 49-latek trafił do szpitala

Jak wynika z informacji przekazanych przez dyżurnego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu , w zdarzeniu brał udział tylko jeden pojazd. Przed przyjazdem służb pomocy kierowcy udzielali świadkowie.

Na miejsce skierowano trzy zastępy straży pożarnej. Strażacy zajęli się gaszeniem płonącego samochodu i zabezpieczeniem miejsca zdarzenia.

49-letni mężczyzna został przewieziony do szpitala. Policja ustala okoliczności i przyczynę zdarzenia.

ZOBACZCIE TAKŻE NASZĄ GALERIĘ: Radomskie murale